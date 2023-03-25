NBA／獨行俠遭蜂螫跌出附加賽 雙星合體苦吞3勝7敗

獨行俠隊在今日迎回傷癒的厄文（Kyrie Irving），對上缺兵少將的黃蜂隊，眼看大有機會拿下勝利。沒想到，雙星合體依然窒礙難行，他們終場卻以109：117輸給對手，排名一口氣跌出附加賽名單。

首節，獨行俠球員在三分線上手感冰冷，出手8次盡墨；反觀黃蜂在10次嘗試中能得手6次，讓他們在首節就以37：26取得領先。第二節，兩隊命中率皆有五成左右，黃蜂出手21次命中11次，獨行俠20投10中，使得半場結束兩隊比分並未拉近，黃蜂仍領先獨行俠14分。

下半場開端，黃蜂率先發力，一度將比分擴大至90：69，所幸獨行俠即時回神，一路追趕比分，在第四節剩下8分半時，將比賽帶回一分差。不過，黃蜂由威廉斯（Mark Williams）開頭，打出一波10：0攻勢，再度將分差擴大，獨行俠自此再也無力追趕，終場便以8分差爆冷吞敗。

作為復出戰，厄文今天在三分線8次出手只進1球，僅獲18分，這使得唐西奇（Luka Doncic）即便繳出34分、8助攻、10籃板的準大三元表現，也難以獨攬大局。數據顯示，當兩人同場作戰時，獨行俠戰績僅3勝7敗。

至於黃蜂方面，在多位主力因傷缺陣下，仍靠著7人得分上雙的平均表現，送給獨行俠難堪的一敗。華盛頓（P.J. Washington）攻下28分6籃板3助攻2抄截，海瓦德（Gordon Hayward）25分9助攻3籃板，史密斯（Dennis Smith Jr.）13分9助攻5籃板。

對獨行俠來說，這場比賽未能拿下對於往後競逐季後賽可說是一大打擊。近期8戰6敗，排名一路從原本的西區前6一路暴跌至第11名。

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