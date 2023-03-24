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NBA／只剩7人能打！ 黃蜂上演「板凳清空」詭異畫面

聯合新聞網／ 綜合報導
由於剩餘球員在旁邊準備上場，因此黃蜂板凳席完全清空。 截自《NBACentral》
由於剩餘球員在旁邊準備上場，因此黃蜂板凳席完全清空。 截自《NBACentral》

本日，鵜鶘黃蜂戰，場上焦點除了英格倫（Brandon Ingram）以30分10助攻11籃板收下生涯首次大三元、帶領球隊以115：96大勝對手外，比賽後半段更出現黃蜂板凳空無一人的情景，格外引人注目。

從外媒推特可以看出，黃蜂休息區除了身穿制服的教練團外，居然一名球員都沒有；而從另外一部影片中則看到，沒有穿著球衣的海瓦德（Gordon Hayward）、華盛頓（P.J. Washington）、威廉斯（Mark Williams）等人坐在板凳上，但場面依舊淒涼，可說是真正的「板凳清空」。　

原來，這是因為黃蜂能用人手相當吃緊，原本在賽前就已確定受傷的小鮑爾（LaMelo Ball）、馬汀（Cody Martin）、威廉斯，在G聯盟的布克奈特（James Bouknight）、馬勒登（Theo Maledon）不會上場。

沒想到，比賽進行到一半時，洛齊爾（Terry Rozier）、烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）、史密斯（Dennis Smith Jr.）又因傷退場，導致整支球隊僅剩7人應戰，形成板凳完全清空的特殊畫面。

事實上，這並不是NBA球隊首次遇到這種狀況，2014年，湖人隊也曾遇上可怕的傷病潮，造就了卡曼（Chris Kaman）橫躺在板凳席上睡覺的名場面。

黃蜂 鵜鶘

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