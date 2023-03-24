NBA／造就哈登成為巨星？貝佛利：後撤步受我啟發

語不驚人死不休的貝佛利（Patrick Beverley），前陣子才在節目上爆料與湖人隊相關的各種八卦，日前又在Podcast表示，哈登（James Harden）的後撤步投籃與自己有關。

雖然哈登在雷霆時期便有不俗的三分命中率，出手數卻不多，三年期間平均僅有3.9次嘗試。不過，在前往休士頓後，哈登的三分嘗試開始逐年攀升，並在2018~19賽季達到頂峰，場均出手13.2次，他也在這年砍下生涯最高場均36.2分，拿下該年得分王。

而在哈登的三分投射中，後撤步為他主要採取方式之一，也成了個人招牌動作。曾於火箭隊與他共事5年的貝佛利透露，這是受到自己的啟發，「在過去那一段時間，哈登完全不用後撤步。但在我剛進NBA前兩年，我跟他單挑的時候，每個動作都用後撤步收尾。那時，他就像在說：『貝佛利，為什麼你他X要一直後撤步？』」

雖然當下備感疑惑，但根據貝佛利說法，哈登終究領悟了真諦，「我在大概一年前打電話給他，『嘿，你還記得當時問我為什麼一直後撤步嗎？』然後他說：『喔對，你當時正在表達些東西。』」

作為聯盟中知名的「大嘴巴」，再加上場上鮮少使用後撤步，且也不以進攻能力著名，貝佛利的故事真實性尚待考證。但可以確定的是，後撤步三分的確成了哈登著名的進攻武器。

Did Pat Bev start the step back revolution? pic.twitter.com/7UBjnZPn3m — Pat Bev Pod (@PatBevPod) March 22, 2023

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