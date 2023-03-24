NBA／小裴頓有望下週一復出 助勇士爭取季後賽門票

「小手套」小裴頓（Gary Payton II）重返金州勇士隊後，因傷病因素一場未上。但近日外媒傳出好消息，小裴頓有機會在美國時間週日（台灣時間下週一）與灰狼隊的比賽中回歸。

作為上季奪冠功臣，小裴頓於休賽季轉投拓荒者隊，但勇士在交易大限前，先將威斯曼（James Wiseman）交易至活塞隊換來比伊（Saddiq Bey），再將後者送至老鷹隊換來多個選秀權，最後用它們帶回小裴頓，卻沒想到他為拓荒者效力時帶傷上陣，導致其未能順利通過體檢。

雖然體檢未通過，但勇士最終還是決定完成交易，接收有傷在身的小裴頓，等待其康復回歸。根據《East Bay Times》報導，經過幾個星期的休息後，小裴頓已在近日跟隨球隊進行個人訓練，總教練柯爾（Steve Kerr）也在美國時間週三說：「小裴頓一直都表現得很好，球隊希望他能在不久後回歸。」

而球隊在同日的檢查結果，也應證了柯爾的話。根據勇士官方推特，小裴頓的評估狀況「有很好的進展」，《Sports Illustrated》則進一步指出，球團將於美國時間週六進行再次評估，決定小裴頓是否能於隔日比賽中，完成本季在勇士的首秀。

雖然小裴頓於波特蘭的帳面成績並不起眼，場均僅4.1分、1.5助攻、2.6籃板，但他的防守影響力，仍能為正在拚搏季後賽席位的勇士帶來及時雨。

INJURY UPDATE: Gary Payton II, who has not played since being acquired by the Warriors due to right adductor rehabilitation, was re-evaluated yesterday.



The re-evaluation indicated Gary continues to make good progress. pic.twitter.com/jwiu2pUf8V — Golden State Warriors (@warriors) March 23, 2023

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