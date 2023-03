NBA／小裴頓有望下週一復出 助勇士爭取季後賽門票

「小手套」小裴頓(Gary Payton II)重返金州勇士隊後,因傷病因素一場未上。但近日外媒傳出好消息,小裴頓有機會在美國時間週日(台灣時間下週一)與灰狼隊的比賽中回歸。

作為上季奪冠功臣,小裴頓於休賽季轉投拓荒者隊,但勇士在交易大限前,先將威斯曼(James Wiseman)交易至活塞隊換來比伊(Saddiq Bey),再將後者送至老鷹隊換來多個選秀權,最後用它們帶回小裴頓,卻沒想到他為拓荒者效力時帶傷上陣,導致其未能順利通過體檢。

雖然體檢未通過,但勇士最終還是決定完成交易,接收有傷在身的小裴頓,等待其康復回歸。根據《East Bay Times》報導,經過幾個星期的休息後,小裴頓已在近日跟隨球隊進行個人訓練,總教練柯爾(Steve Kerr)也在美國時間週三說:「小裴頓一直都表現得很好,球隊希望他能在不久後回歸。」

而球隊在同日的檢查結果,也應證了柯爾的話。根據勇士官方推特,小裴頓的評估狀況「有很好的進展」,《Sports Illustrated》則進一步指出,球團將於美國時間週六進行再次評估,決定小裴頓是否能於隔日比賽中,完成本季在勇士的首秀。

雖然小裴頓於波特蘭的帳面成績並不起眼,場均僅4.1分、1.5助攻、2.6籃板,但他的防守影響力,仍能為正在拚搏季後賽席位的勇士帶來及時雨。

