NBA／「是我的責任」 莫蘭特父親感性談持槍事件

隨著莫蘭特(Ja Morant)睽違3個星期再度回到場上,他的爸爸老莫蘭特(Tee Morant)也再次出現在場邊為兒子加油。這位莫蘭特鐵粉在日前接受《The Athletic》採訪時表示,兒子出事他得負全責。

昨日,灰熊與火箭的比賽中,莫蘭特在首節剩下3分鐘時重回球場,迎來曼菲斯球迷震耳欲聾的掌聲。對此,作為莫蘭特最忠實的球迷,身穿寫著「救贖」兩字衣服的老莫蘭特感動地說:「我真的覺得這城市很棒,我很喜歡他們對莫蘭特展現的愛,人們會犯錯,我很高興能回歸正常。」

本月初,莫蘭特因持槍直播事件,遭到球隊禁賽。雖然他的犯錯為事實,但期間也多了不少見縫插針的謠言,這讓老莫蘭特相當無奈,「讀著關於我兒子的壞事,以及人們說著他不會做的事情,這很粗魯。人們不會對自己的小孩丟石頭,卻會對別人的兒子這麼做,這很瘋狂。」

對於前段時間兒子惹出的風波,老莫蘭特將責任一肩扛起,「我怪我自己,因為他是我兒子。當我說我將為我兒子而死,我會這麼做,現在世上還有人會這樣想嗎?任何我兒子做的事,我都會怪我自己。」

為了不破壞他缺陣時,隊伍所建立起的默契,莫蘭特於復出首戰僅出賽24分鐘,但也獲得17分、5助攻、4籃板的成績,幫助灰熊拿下勝利、穩固西區第二位置。

Ja Morant's father blames himself over his son's situation. pic.twitter.com/BQYrHtbzwa