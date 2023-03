NBA／季末復出爭取季後賽？ 詹姆斯：尚未有明確時程

湖人巨星詹姆斯(Lebron James)已因傷缺陣近一個月,稍早,多位外媒表示,他有望在賽季尾聲重回賽場。不過,詹姆斯也隨即在個人推特表示尚未有明確時程。

詹姆斯於美國時間2月26日,對上獨行俠隊比賽中,在一次進攻時因傷退場,最後確認為右腳肌腱傷勢,並離開賽場至今、錯過12場比賽,期間球隊取得7勝5負戰績,包括昨天以122:111戰勝太陽隊。

而根據ESPN記者麥克曼奈明(Dave McMenamin),湖人球團表示詹姆斯已在進行球場活動,並正在「漸進的籃球動作」。沃納羅斯基(Adrian Wojnarowski)之後轉推這則消息,並加註詹姆斯很可能在例行賽結束前打幾場比賽;查拉尼亞(Shams Charania)也說詹姆斯有機會在季末打3、4場比賽。

不過,湖人球團同時提到,詹姆斯並沒有明確的回歸時程,後者也在個人推特上發文說:「今天並沒有評估(傷勢),也沒有為我的回歸設下日期。我就是每天按時訓練,讓自己能滿血回歸賽場,不論那天是何時。祝福所有『消息來源』,我為自己發言!」

西區季後賽卡位戰已漸趨白熱化,雖然湖人以36勝37負位居西區第10,但跟第6名勇士僅1.5場勝差,急需詹姆斯回歸爭取更好的排名。

Lakers star LeBron James (foot tendon injury) has begun on-court activity and team says there's no timeline yet for return. Sources say James is hopeful for a return within the final 3-to-4 games of the regular season. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 23, 2023

There’s an increasing optimism that Los Angeles Lakers star LeBron James could return to play “a few” games in the final week of the regular season, sources tell ESPN. James has been out since suffering a right foot tendon injury on February 26. https://t.co/3lYNX6MA2Z — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 23, 2023

There wasn’t an evaluation today and there hasn’t been any target date for my return. I’m just working around the clock, every day(3X a day) to give myself to best chance of coming back full strength whenever that is. God bless y’all sources. 🤦🏾‍♂️ I speak for myself! — LeBron James (@KingJames) March 23, 2023

