NBA／拓荒者擊退爵士止6連敗 里拉德：打出完美比賽

拓荒者近期吞下6連敗，戰績32勝40敗，跌至西區第13。不過當家球星里拉德（Damian Lillard）仍未放棄，今天作客爵士的比賽中拿下30分12助攻，菜鳥夏普（Shaedon Sharpe）24分4抄截創生涯新高，拓荒者最終以127：115擊敗爵士，中止連敗。

拓荒者今天在第二節轟進39分，取得12分領先。第三節爵士在馬卡南（Lauri Markkanen）14分領軍下，將分差逼近，不過拓荒者末節又打出9：0攻勢，比賽失去懸念。

談到睽違已久的勝利，里拉德表示，「在這個聯盟中，不能有這樣的低潮，今晚我們打出一場完美的比賽。」由於里拉德上次對陣爵士拿下60分，今天也面對較多包夾，對此里拉德指出，「我知道他們不會再讓我那麼輕鬆，對我來說，每當對手祭出這種防守策略，我就會很輕鬆，用另一種方法贏球。」

夏普是拓荒者去年選秀第7順位選中的潛力股，今天打出生涯代表作，對此他表示，「我做球隊想要我做的事，那就是防守、得分及分享球，沒有多想其他事。」

馬卡南全場砍下40分，爵士仍輸球，戰績35勝37敗，被湖人超越，跌至西區第11。談到輸球原因，爵士主帥哈迪（Will Hardy）直言，「今晚防守有些懶散」。

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