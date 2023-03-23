NBA／拓荒者擊退爵士止6連敗 里拉德：打出完美比賽
拓荒者近期吞下6連敗，戰績32勝40敗，跌至西區第13。不過當家球星里拉德（Damian Lillard）仍未放棄，今天作客爵士的比賽中拿下30分12助攻，菜鳥夏普（Shaedon Sharpe）24分4抄截創生涯新高，拓荒者最終以127：115擊敗爵士，中止連敗。
拓荒者今天在第二節轟進39分，取得12分領先。第三節爵士在馬卡南（Lauri Markkanen）14分領軍下，將分差逼近，不過拓荒者末節又打出9：0攻勢，比賽失去懸念。
談到睽違已久的勝利，里拉德表示，「在這個聯盟中，不能有這樣的低潮，今晚我們打出一場完美的比賽。」由於里拉德上次對陣爵士拿下60分，今天也面對較多包夾，對此里拉德指出，「我知道他們不會再讓我那麼輕鬆，對我來說，每當對手祭出這種防守策略，我就會很輕鬆，用另一種方法贏球。」
夏普是拓荒者去年選秀第7順位選中的潛力股，今天打出生涯代表作，對此他表示，「我做球隊想要我做的事，那就是防守、得分及分享球，沒有多想其他事。」
馬卡南全場砍下40分，爵士仍輸球，戰績35勝37敗，被湖人超越，跌至西區第11。談到輸球原因，爵士主帥哈迪（Will Hardy）直言，「今晚防守有些懶散」。
2023 世界棒球經典賽
▪ 經典賽即時新聞
▪ 最新比分與完整賽程
▪ 預賽分組戰績表
▪ 經典賽專欄分析
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言