NBA／解釋5打0手勢爭議 裁判：球權勇士、獨行俠暫停

獨行俠與勇士隊今天交手在第三節時爆發「5打0」的爭議事件,儘管賽後獨行俠老闆庫班(Mark Cuban)直指是裁判修改判決並未告知,造成這次荒謬的局面,但該場比賽執法裁判則是透過聯盟發出聲明表示,第一時間自己確實將球判給了勇士,而第二時間有做出比向獨行俠板凳席的手勢,則是代表獨行俠申請暫停。

對於獨行俠老闆庫班在賽後直指裁判改判是造成「5打0」爭議事件的主因,聯盟也在賽後轉述該場執法裁判萊特(Sean Wright)的解釋,他指出,第一時間確實就將球判給了勇士,這也可以透過影片就能看到,至於當時裁判會有第二個手勢(指向獨行俠板凳席),則是指隨後的暫停算在獨行俠身上的意思。

而透過轉播畫面也確實拍到,當時底線裁判在球出界後指向了勇士方向,之後獨行俠申請暫停後,他則是再比出了指向獨行俠板凳席的手勢,對此,勇士主帥柯爾(Steve Kerr)則說:「我覺得事情很清楚,球權就是我們的,所以我已經在畫邊線戰術,但他們卻在球場另一端站成一排,我猜他們以為球權是他們的。」

Dallas defended the wrong side and Warriors got a free basket 😭😭😭 pic.twitter.com/yB1LNDepWX