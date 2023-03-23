NBA／解釋5打0手勢爭議 裁判：球權勇士、獨行俠暫停

獨行俠與勇士隊今天交手在第三節時爆發「5打0」的爭議事件，儘管賽後獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）直指是裁判修改判決並未告知，造成這次荒謬的局面，但該場比賽執法裁判則是透過聯盟發出聲明表示，第一時間自己確實將球判給了勇士，而第二時間有做出比向獨行俠板凳席的手勢，則是代表獨行俠申請暫停。

對於獨行俠老闆庫班在賽後直指裁判改判是造成「5打0」爭議事件的主因，聯盟也在賽後轉述該場執法裁判萊特（Sean Wright）的解釋，他指出，第一時間確實就將球判給了勇士，這也可以透過影片就能看到，至於當時裁判會有第二個手勢（指向獨行俠板凳席），則是指隨後的暫停算在獨行俠身上的意思。

而透過轉播畫面也確實拍到，當時底線裁判在球出界後指向了勇士方向，之後獨行俠申請暫停後，他則是再比出了指向獨行俠板凳席的手勢，對此，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）則說：「我覺得事情很清楚，球權就是我們的，所以我已經在畫邊線戰術，但他們卻在球場另一端站成一排，我猜他們以為球權是他們的。」

Dallas defended the wrong side and Warriors got a free basket 😭😭😭 pic.twitter.com/yB1LNDepWX — Alex 👋 (@Dubs408) March 23, 2023

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