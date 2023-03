NBA／遭勇士荒謬5打0 獨行俠老闆批裁判史上最嚴重失誤

獨行俠隊今天在主場與衛冕軍勇士隊展開一場激戰,不過在第三節時卻出現了獨行俠5名球員站在自己進攻半場,但勇士卻在前場發出底線球後「5打0」輕鬆取分的荒謬畫面,讓獨行俠老闆庫班(Mark Cuban)賽後怒批裁判修改判決後並未告知獨行俠教練團與球員,直指這是史上最嚴重的裁判失誤。

獨行俠與勇士之戰今天在進行到第三節時,發生了勇士5名球員在前場發底線球,但獨行俠5名場上球員卻站在後場等著進攻的離譜畫面,這也讓勇士中鋒魯尼(Kevon Looney)在接獲隊友傳球後,於「5打0」的情況下輕鬆雙手爆扣拿下2分。

對於獨行俠球員為何會全都集中在後場而未進行防守,老闆庫班也在賽後解釋原因,「很多人都想知道發生了什麼事,我必須來解釋給大家聽,當時裁判先將球權判給了我們,現場播報員也播報了這樣的判罰結果,然後比賽就進入暫停,但暫停期間裁判將球改判給了勇士,但並沒有告訴我們這件事。」

庫班強調,在全隊都以為取得球權並準備發球進攻的情況下,結果裁判卻是把球交給了勇士並讓他們在進攻半場直接發球,最終輕鬆取分,讓他直言這是一次史上最嚴重的裁判失誤,「對於一場最後是2分差距的比賽來說,這樣的吹判是非常瘋狂的,可以說是NBA史上最糟糕的判罰,他們只需要跟我們說一聲就不會有這樣的狀況發生,但顯然並沒有。」

Dallas defended the wrong side and Warriors got a free basket 😭😭😭 pic.twitter.com/yB1LNDepWX