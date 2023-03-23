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NBA／遭勇士荒謬5打0 獨行俠老闆批裁判史上最嚴重失誤

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
獨行俠隊老闆庫班。 法新社
獨行俠隊老闆庫班。 法新社

獨行俠隊今天在主場與衛冕軍勇士隊展開一場激戰，不過在第三節時卻出現了獨行俠5名球員站在自己進攻半場，但勇士卻在前場發出底線球後「5打0」輕鬆取分的荒謬畫面，讓獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）賽後怒批裁判修改判決後並未告知獨行俠教練團與球員，直指這是史上最嚴重的裁判失誤。

獨行俠與勇士之戰今天在進行到第三節時，發生了勇士5名球員在前場發底線球，但獨行俠5名場上球員卻站在後場等著進攻的離譜畫面，這也讓勇士中鋒魯尼（Kevon Looney）在接獲隊友傳球後，於「5打0」的情況下輕鬆雙手爆扣拿下2分。

對於獨行俠球員為何會全都集中在後場而未進行防守，老闆庫班也在賽後解釋原因，「很多人都想知道發生了什麼事，我必須來解釋給大家聽，當時裁判先將球權判給了我們，現場播報員也播報了這樣的判罰結果，然後比賽就進入暫停，但暫停期間裁判將球改判給了勇士，但並沒有告訴我們這件事。」

庫班強調，在全隊都以為取得球權並準備發球進攻的情況下，結果裁判卻是把球交給了勇士並讓他們在進攻半場直接發球，最終輕鬆取分，讓他直言這是一次史上最嚴重的裁判失誤，「對於一場最後是2分差距的比賽來說，這樣的吹判是非常瘋狂的，可以說是NBA史上最糟糕的判罰，他們只需要跟我們說一聲就不會有這樣的狀況發生，但顯然並沒有。」

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