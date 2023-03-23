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NBA／睽違4個月首度上場就當英雄 灰狼唐斯：像一場電影

聯合新聞網／ 綜合報導
唐斯。 美聯社
唐斯。 美聯社

灰狼球星唐斯（Karl-Anthony Towns）在傷兵名單近4個月，終於在今天面對老鷹的比賽復出。儘管上場時間受限制，唐斯最後關頭仍在場上命中致勝罰球，率灰狼以125：124擊落老鷹。

老鷹首節狂轟40分，但第二節熄火僅拿下22分，讓灰狼取得5分領先。第三節老鷹替補前鋒比伊（Saddiq Bey）外線頻頻開火，老鷹反倒取得2分領先。由於唐斯有時間限制，第四節替補長人里德（Naz Reid）獲得較多時間，他也攻下13分。

比賽最後時刻，灰狼以123：124落後老鷹，唐斯意外上場，結果他迫使對手犯規，站上罰球線獲得2罰，全數命中，灰狼最後也拿下勝利。

唐斯賽後受訪時表示，「這就像一場電影，四個月後我回來了，命中2次罰球，不用擔心我。」

唐斯全場拿下22分，里德26分8籃板，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）25分6籃板。老鷹全隊7人得分達雙位數，當家球星楊恩（Trae Young）29分8助攻。灰狼賽後37勝37敗，暫居西區第7；老鷹36勝37敗，東區第8。

Karl-Anthony Towns

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