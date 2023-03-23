NBA／睽違4個月首度上場就當英雄 灰狼唐斯：像一場電影

灰狼球星唐斯（Karl-Anthony Towns）在傷兵名單近4個月，終於在今天面對老鷹的比賽復出。儘管上場時間受限制，唐斯最後關頭仍在場上命中致勝罰球，率灰狼以125：124擊落老鷹。

老鷹首節狂轟40分，但第二節熄火僅拿下22分，讓灰狼取得5分領先。第三節老鷹替補前鋒比伊（Saddiq Bey）外線頻頻開火，老鷹反倒取得2分領先。由於唐斯有時間限制，第四節替補長人里德（Naz Reid）獲得較多時間，他也攻下13分。

比賽最後時刻，灰狼以123：124落後老鷹，唐斯意外上場，結果他迫使對手犯規，站上罰球線獲得2罰，全數命中，灰狼最後也拿下勝利。

Karl Anthony-Towns has not played in an NBA game since November 28th.



Tonight he knocked down two clutch free throws to secure the win for the Timberwolves at home over the Hawks.



Minnesota are now the seventh seed in the Western Conference.



🎥 @NBApic.twitter.com/RMQFGhJUE5 — The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) 2023年3月23日

唐斯賽後受訪時表示，「這就像一場電影，四個月後我回來了，命中2次罰球，不用擔心我。」

唐斯全場拿下22分，里德26分8籃板，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）25分6籃板。老鷹全隊7人得分達雙位數，當家球星楊恩（Trae Young）29分8助攻。灰狼賽後37勝37敗，暫居西區第7；老鷹36勝37敗，東區第8。

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