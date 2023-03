NBA／亮槍事件後復出獲球迷掌聲 莫蘭特首度替補繳17分

在日前因為於個人社群亮槍事件缺陣9場比賽後,灰熊隊明星後衛莫蘭特(Ja Morant)在今天與火箭隊之戰復出,並以替補身分上場24分鐘就高效率的繳出17分、5助攻、4籃板,幫助灰熊以130:125擊敗火箭,拉出一波4連勝。

莫蘭特在3月初出戰金塊隊的賽後,因於個人社群上亮槍行為遭到禁賽8場,並於本周歸隊加入練習,儘管解禁後的首場比賽他並未登場,但仍是在今天與火箭之戰復出,不過總教練簡金斯(Taylor Jenkins)也刻意安排他生涯首度從板凳出發,重新尋找比賽節奏。

在第一節剩下3分5秒替補上陣時,莫蘭特也獲得灰熊球迷的起立鼓掌,賽前簡金斯就表示,莫蘭特在遭到禁賽期間有11天待在諮詢機構裡無法碰球,因此體能狀況還需要調整,將限制他的上場時間在20分鐘上下,「這是我們賽前就在討論的,我們認為這是個好的策略,至少在前一、兩場比賽都會如此,然後之後我們會再重新評估。」

不過莫蘭特的歸隊仍是為灰熊注入強心針,今天不僅他替補上陣繳出17分、5助攻、4籃板,傑克森(Jaren Jackson Jr.)也貢獻37分、10籃板,搭配上貝恩(Desmond Bane)的20分、7助攻,成功在主場擊退來訪的火箭,收下近10場比賽以來的第7勝。

“IT’S A PARADE INSIDE MY CITY YEAH”



Ja Morant and his daughter Kaari are feeling good after the Grizzlies take down the Rockets in Ja’s return game 😂❤️pic.twitter.com/JjlkXi3aP0