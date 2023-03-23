NBA／禁慾有效？貝佛利自曝賽前沒性生活 為保持雙腿活力

公牛後衛貝佛利（Patrick Beverley）以兇狠的防守聞名，在防守端總會有源源不絕的能量。他近日在節目上透露，為了保持精力，比賽前一晚會禁慾。

「我在比賽前一晚沒有性生活，我想保持雙腿的活力，即便老婆想殺了我」貝佛利說。不過貝佛利也坦言，每隔一天就要比賽，安排夫妻時光很困難。

貝佛利季中轉戰公牛後，12場比賽都擔任先發，場均6.4分、6.2籃板、3.8助攻。公牛戰績也大幅提升，12場比賽取得8勝4敗，目前34勝37敗，排東區第10。

先前貝佛利曾豪言要把老東家湖人踢出季後賽，雙方將在台灣時間3月27日及3月30日交手2次。

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