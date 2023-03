NBA／與艾倫大和解 賈奈特曝與布萊恩有關

賈奈特(Kevin Garnett)與前隊友艾倫(Ray Allen)曾水火不容,卻在2022年,前者於塞爾蒂克主場退役球衣時,上演和解戲碼。根據賈奈特,兩人重歸於好的想法,竟是出自布萊恩(Kobe Bryant)的離世。

2007~08賽季,賈奈特與艾倫、皮爾斯(Paul Pierce)組成「GAP」連線,並在首年即為球隊帶來冠軍。不過,艾倫於2012年轉隊至宿敵熱火隊,改與「LCD」連線,引起賈奈特不滿,兩人隨即形同陌路,成了NBA著名死敵。

然而,去年賈奈特退休球衣時,塞爾蒂克讓三人同聚一堂,他也藉機和艾倫冰釋前嫌。在典禮最後,賈奈特向艾倫致敬,表示他是下位被球團退休球衣的人,「很高興能在這裡看到艾倫,真的,你是下一個(球衣被退休的人)該死!」並擁抱他與皮爾斯。

對於和艾倫和解舉動,賈奈特在凱文哈特(Kevin Hart)節目中解釋,這與布萊恩發生的意外有關,「他離開,以及年齡的增長讓我明白,生命並非理所當然。如果艾倫發生什麼事情,導致我不能彌補跟他的關係,對我來說會很X!」

灰狼隊與湖人隊在千禧年初同為西區強權,也讓賈奈特與布萊恩成為場上勁敵、場下好友,兩人更曾在2008年總冠軍賽上演精采對決。雖然布萊恩如今已離世,卻也讓賈奈特找回艾倫這名戰友。

"The passing of Kobe and all of us getting older helped me understand that life is not given to none of us. It would have f**ked with me if something were to happen to Ray and I didn't get a chance to amend this."



