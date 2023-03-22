NBA／與艾倫大和解 賈奈特曝與布萊恩有關

賈奈特（Kevin Garnett）與前隊友艾倫（Ray Allen）曾水火不容，卻在2022年，前者於塞爾蒂克主場退役球衣時，上演和解戲碼。根據賈奈特，兩人重歸於好的想法，竟是出自布萊恩（Kobe Bryant）的離世。

2007~08賽季，賈奈特與艾倫、皮爾斯（Paul Pierce）組成「GAP」連線，並在首年即為球隊帶來冠軍。不過，艾倫於2012年轉隊至宿敵熱火隊，改與「LCD」連線，引起賈奈特不滿，兩人隨即形同陌路，成了NBA著名死敵。

然而，去年賈奈特退休球衣時，塞爾蒂克讓三人同聚一堂，他也藉機和艾倫冰釋前嫌。在典禮最後，賈奈特向艾倫致敬，表示他是下位被球團退休球衣的人，「很高興能在這裡看到艾倫，真的，你是下一個（球衣被退休的人）該死！」並擁抱他與皮爾斯。

對於和艾倫和解舉動，賈奈特在凱文哈特（Kevin Hart）節目中解釋，這與布萊恩發生的意外有關，「他離開，以及年齡的增長讓我明白，生命並非理所當然。如果艾倫發生什麼事情，導致我不能彌補跟他的關係，對我來說會很Ｘ！」

灰狼隊與湖人隊在千禧年初同為西區強權，也讓賈奈特與布萊恩成為場上勁敵、場下好友，兩人更曾在2008年總冠軍賽上演精采對決。雖然布萊恩如今已離世，卻也讓賈奈特找回艾倫這名戰友。

"The passing of Kobe and all of us getting older helped me understand that life is not given to none of us. It would have f**ked with me if something were to happen to Ray and I didn't get a chance to amend this."



Kevin Garnett on squashing the beef with pic.twitter.com/6kgnYWVFiD… — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) March 21, 2023

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