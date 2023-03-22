NBA／76人鎖定季後賽門票 哈登生涯14季從未缺席
騎士今天以115：109擊敗籃網，也讓東區第3的76人確定進入季後賽，76人球星哈登（James Harden）延續職業生涯14季從未缺席季後賽的傲人成就。
騎士今天在第二節狂轟38分，第三節開局又打出8：0的攻勢將分差拉開，三節打完領先16分，儘管籃網末節展開反撲，但騎士仍穩扎穩打收下勝利。騎士球星米契爾（Donovan Mitchell）拿到全場最高的31分，籃網則以替補長人夏普（Day'Ron Sharpe）20分11籃板表現最佳。
今日籃網輸給騎士後，籃網以39勝33負排名東部第六，熱火以39勝34負排名西部第七，76人目前的戰績為48勝23負。極限情況下三隊戰績將相同，熱火將以賽區冠軍的優勢排在前面，76人則以對戰成績排三隊中的第2（東區第6），因此76人鎖定季後賽門票。
值得一提的是，哈登職業生涯14年陸續效力雷霆、火箭、籃網、76人等隊，皆打進季後賽。
we’re in. 🔒 pic.twitter.com/tJM4j4STZH— Philadelphia 76ers (@sixers) 2023年3月22日
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