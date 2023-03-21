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NBA／唐斯寫生涯最慘出席率 灰狼主帥：已接近復出

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
唐斯可能會在近期回歸球場。 美聯社
唐斯可能會在近期回歸球場。 美聯社

自從11月底遭逢小腿傷勢後，唐斯（Karl-Anthony Towns）就一路休兵至今，足足缺席了52場比賽之多。對灰狼更頭痛的情況是，支撐球隊走到現在的愛德華（Anthony Edwards）近期也面臨腳踝受傷。

面對附加賽乃至於季後賽爭奪戰的關鍵時刻，灰狼也期盼唐斯能夠盡早復出。

「真的很接近了。我能告訴你的就是這樣，他看起來很不錯。」灰狼主帥芬奇（Chris Finch）談到唐斯時如此說道。灰狼球團先前也曾透露，唐斯肯定會在例行賽結束之前回到球場。

「這一天總會到來的，我感覺很棒。有一段時間我迷失在黑暗之中，弄不清何去何從。但我知道在隧道的盡頭總能看見希望的曙光。」唐斯說。

據報導指出，唐斯曾在一月份面臨傷勢的復發，一度脫下保護靴但又重新穿上。不過唐斯顯然不想多談。「之後我會再聊聊這些，但不是現在。」

生涯前3年都是全勤的唐斯，這幾年頻頻遭受傷病打擊，特別是今年賽季已經缺席超過50場，是生涯最差出勤表現。

另一方面，《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）提到愛德華的腳踝已經逐漸消腫，球隊對他本週復出抱持樂觀態度。在對尼克的賽前，鏡頭也捕捉到他也在進行投籃訓練。

在今天的對戰中，灰狼和爵士紛紛擊敗強敵尼克、國王，目前灰狼以36勝37敗名列西區第8，但和雷霆、爵士並無勝差，也僅領先湖人半場勝差。

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