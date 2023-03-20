NBA／庫明加進步神速 柯瑞讚：投籃不會太猶豫

勇士隊昨天以119：133不敵灰熊隊，吞下客場11連敗。小將庫明加（Jonathan Kuminga）成為少數的亮點，攻下全隊最高的24分，再度獲得隊友及教練的好評。

格林（Draymond Green）認為庫明加成長得相當出色，「我認為他達到人們對他的期待。在職業生涯這階段，他持續成長，變得更好，了解更多事，也越來越可靠。從自信層面來看，每個人都會犯錯，他必須堅持到底。他有時候在快攻失誤，好不容易不會了，隨後又在快攻發生失誤。不過誰會在乎呢？每個人都會發生失誤。」

庫明加本場三分球7投4中，他的投籃能力也獲柯瑞（Stephen Curry）稱讚，「他很果斷，看起來狀態很好，投籃不會有太多猶豫。這點很棒，因為必須在空檔時讓對手付出代價，當他在某些陣容組合時，會獲得空檔出手機會，他做得很好，給了我們很多能量。在防守端，他透過運動能力，努力不犯規，這對他來說就是成長。」

主帥柯爾（Steve Kerr）也對庫明加有高度讚揚，「他攻防兩端出色，做出反彈，命中三分球，這是很重要的事，也是我們一直在尋找的東西。他今天還貢獻8籃板3助攻，如果他持續將這些表現帶入比賽中，將改變他的一切。」

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