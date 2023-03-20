NBA／未滿22歲累積5場破40分 格林比肩多位傳奇球星
年僅21歲的格林（Jalen Green）在今天對鵜鶘一戰攻下40分，這是他生涯第5次至少拿到40分，成為自1963-64年賽季以來，史上第10位能在這個年齡至少5次突破40分的球員。
艾佛森（Allen Iverson）、麥格瑞迪（Tracy McGrady）和安東尼（Carmelo Anthony）都是累積5次；喬丹（Michael Jordan）和歐尼爾（Shaquille O'Neal）各為6次，貝瑞（Rick Barry）7次，唐西奇（Luka Doncic）8次，楊恩（Trae Young）和杜蘭特（Kevin Durant）都是12次，詹姆斯（LeBron James）則是以16次佔據首位。
格林目前僅21歲又39天，因此在下個賽季之前，他還有機會推高這項數據。不過對他來說，雖然具備優異的進攻能力，不過其投籃命正中率和外線把握度，乃至於更進階的有效命中率等，都還有很大的進步空間。
Jalen Green dropped a 40 piece as the Rockets fell at home.— NBA (@NBA) 2023年3月20日
40 points
4 rebounds
4 threes pic.twitter.com/aBUMEgyfC0
格林和波特（Kevin Porter Jr.）在今天比賽中一共拿下65分，但面對鵜鶘先發五人得分上雙的均衡火力，仍舊難以抗衡。
英格倫（Brandon Ingram）獲得26分9助攻，麥凱倫（C.J. McCollum）26分6籃板5助攻2抄截2阻攻，瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）21分12籃板2阻攻。
鵜鶘這一勝可說是相當重要，這讓他們還能咬住前面的球隊。目前累積34勝37敗，落後湖人和爵士0.5場勝差，保有競爭附加賽的資格。
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