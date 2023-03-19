NBA／國王、尼克單季攜手勝率破5成 22年以來首見

沙波尼斯（Domantas Sabonis）再度以12投10中的驚人效率繳出30分10助攻9籃板的準大三元成績，搭配全隊6人得分上雙的強勢火力，國王在第四節徹底打趴巫師，一度拉開23分差，促成比賽早早結束。

最終，國王以132比118擊退巫師，收下客場7連勝。自從明星賽後，國王加速狂飆，在13場比賽中贏得11勝，目前43勝27敗與灰熊並列西區第2。

值得一提的是，這是國王自2001-02年以來最長的客場連勝表現，當年國王是取得客場9連勝，接下來客場還會對上爵士和拓荒者，國王有機會推高連勝數字。若以本季來看，也只有公鹿客場9連勝和76人客場8連勝優於國王。

另一方面，尼克在今天扳倒西區龍頭金塊，間接幫助國王縮小了和對方的勝差。這場比賽是尼克本季第42勝，也是自2012-13年的54勝以來單季最多勝表現，國外媒體特別提出一項有趣的數據

國王和尼克確定本季勝率都會超過5成，上一次出現這種情況已經要追溯到2000-01年賽季。當年國王取得55勝，尼克則是48勝，雙雙闖進季後賽。

不過尼克在首輪5戰不敵暴龍，國王則是在第二輪遭到尋求衛冕的湖人軍團橫掃出局。

在那一年過後，尼克22年期間僅5次打進季後賽，而國王更是從2005-06年以來就再也沒有嚐到季後賽滋味。

Domantas Sabonis dropped a near triple-double in the Kings win 😤



30 PTS, 9 REB, 10 AST



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