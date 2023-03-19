NBA／裁判報告揭湖人兩度得利 仍慘遭獨行俠逆轉絕殺

近年來，NBA裁判的獎懲機制頗受討論，也讓聯盟賽後推出的裁判報告更受關注。而近日更新的報告指出，昨日湖人獨行俠戰，最後兩分鐘出現兩有利湖人隊的誤判，後者最終卻未掌握這個機會，遭對手絕殺。

今年初，湖人對上塞爾蒂克隊時，詹姆斯在執行最後一擊時遭到明顯犯規，卻未獲裁判響哨，氣的湖人後衛貝佛利（Patrick Beverley）直接拿相機與裁判理論，詹姆斯賽後更表示，「已經因為誤判輸很多場了。」

由於是兩支競爭季後賽隊伍出陣，且比分相當膠著，使得昨日湖人對上獨行俠的比賽，裁判吹判情況至關重要。報告顯示，最後兩分鐘內，首個誤判出現於比賽剩一分半左右，戴維斯（Anthony Davis）在油漆區駐足三秒、沒有展現防守對手意圖，違反防守三秒，裁判卻未響哨。

第二個，也是最後一個誤判是在剩餘41秒時，里夫斯（Austin Reaves）與伍德（Christian Wood）的接觸。前者因意圖抄球，而碰觸到後者的右手臂以及下半身，造成其失去重心掉球，被羅素（D'Angelo Russell）撿去。根據報告，里夫斯動作應為個人犯規，但裁判也未給予判決。

這兩次誤判，使得獨行俠喪失獲得球權，或是站上罰球線的機會，也讓他們在比賽剩下35秒時仍落後4分；只是沒想到最後他們還是靠著戴維斯關鍵時刻失常，以及克萊柏（Maxi Kleber）的絕殺三分，以111：110帶走比賽。

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