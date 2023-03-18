NBA／布魯克斯故意推倒攝影師 遭罰款3.5萬美元
言行屢有爭議的布魯克斯（Dillon Brooks），又因在熱火主場推倒攝影師，以違反運動道德的行為遭聯盟罰款35000美元（約107萬台幣）。
先前灰熊作客慘敗給熱火，在比賽進行到第二節2分40秒時，布魯克斯沒能阻止球出界，卻因為不滿攝影師憤而出手把他推倒，之後若無其事離開。布魯克斯這樣的行為也再度引發爭議。
DILLON BROOKS RUNS INTO A CAMERAMAN AND PUSHES HIM.. DOESNT SAY SORRY OR HELP HIM UP 🤨 pic.twitter.com/TVvenkkzlC— De🅿️ressed Warriors Fan 🏆 (@GoIdenState) 2023年3月16日
後續聯盟也對他開出的一張35000美元的罰單。布魯克斯先前已經因累積16次技術犯規自動被禁賽一場。
據邁阿密當地媒體報導，該名攝影師因為布魯克斯的動作出現受傷情況，目前仍在接受傷勢評估。
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