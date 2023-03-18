NBA／戴維斯關鍵罰球失手 克萊柏絕殺三分氣走湖人

第四節後來居上眼看穩操勝券的湖人，在最後讀秒時刻戴維斯（Anthony Davis）先是在領先4分優勢下犯了一規，讓克萊柏（Maxi Kleber）3罰得手將差距縮小到1分差；隨後他更是兩罰中一給了獨行俠逆轉機會。

在厄文（Kyrie Irving）執行最後一擊卻沒有找到出手空間之下，球又轉移到克萊柏手上，隨後他在比賽結束前出手命中逆轉絕殺三分球，幫助獨行俠在客場以111比110氣走湖人。

原本有機會追平與獨行俠勝差的湖人，一來一往之間，排名又落到西區第10，和勇士、獨行俠的差距擴大到2場。

對戴維斯難堪的是，當他準備協防厄文時，卻是漏掉了等在45度三分線外的克萊柏，來不及攔截厄文的傳球，同時撲出來後也沒能擋下後者的出手。從慢動作回放來看，克萊柏是在剩下不到0.2球離手，可說是富貴險中求的驚天一擊。

厄文在缺席3場比賽後重新回歸，全場23投14中包括5記三分球，攻下全場最高38分，外加6籃板6助攻。在他的帶領下，獨行俠三節打完取得9分領先。

不過湖人再度展現韌性，施羅德（Dennis Schroder）和里夫斯（Austin Reaves）在第四節聯手攻下15分，搭配戴維斯的12分，湖人殺出17比7的攻勢，一口氣超前比分，更在終場前50.1秒靠著里夫斯的兩罰取得4分領先優勢。

獨行俠接下來攻勢，厄文遭到嚴密看管，不得已才把球送到三分線外弧頂的克萊柏，戴維斯此時防守撲過頭，造成犯規，讓克萊柏3罰皆中迅速將差距縮小到1分差。之後戴維斯的罰球失手，再度讓克萊柏用三分球成為達拉斯的逆轉英雄。

克萊柏此役拿到10分，7分出現在第四節；伍德（Christian Wood）和小哈德威（Tim Hardaway Jr.）各拿到12分。獨行俠團隊命中率達50.6%，命中16記三分球，比起湖人多出11球，彌補了罰球數19比31的劣勢。

湖人靠著禁區優勢雖然搶下31次罰球機會，但失手12球之多，命中率僅61.3%，最後戴維斯的兩罰一中也付出巨大代價。

戴維斯拿到26分10籃板3助攻，羅素（D'Angelo Russell）17投5中獲得11分11助攻，畢斯利三分球3投0中，得到10分；湖人替補球員依然強勢，里夫斯得到16分5籃板，施羅德15分5助攻3籃板，加伯利耶（Wenyen Gabriel）9分11籃板2抄截，八村壘（Rui Hachimura）10分。

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