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NBA／收入分成勇士、湖人貢獻最多 溜馬拿回近13億元

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

NBA官方在今天公布的一份備忘錄中提及上賽季聯盟各隊收入分成，其中人氣球隊勇士與湖人在分成計畫中共付出了4500萬美元（約台幣13.8億元）與4280萬美元（約台幣13.13億元），高居聯盟30支球隊中的前2名，至於獲得分成的球隊中，則是以溜馬拿回4220萬美元（約台幣12.93億元）最多。

NBA收入分成制度源於大城市球隊在擁有大市場且收入越高的情況下，不僅會拉抬籃球相關收入，造成聯盟薪資上限提升，也間接拉高了其他球隊的開銷，造成小市場球隊入不敷出。

而收入分成制度則是讓各隊拿出同一比例的球隊總收入後進行平均值，再將該相同金額分還給30支球隊，讓小市場球隊從中獲得補貼。

根據聯盟最新公布的備忘錄中提到，上賽季的各隊收入分成中，以勇士、湖人貢獻4500萬美元、4280萬美元最多，另外付出收入的球隊還包括尼克、塞爾蒂克、公牛、獨行俠、76人、熱火、快艇與籃網等大市場球隊。

至於聯盟另外20支球隊則是在收入分成中獲得補貼，其中以溜馬獲得4220萬美元最多，金塊則有3550萬美元、拓荒者3200萬美元排名前3名，黃蜂、國王、鵜鶘、灰熊、馬刺、灰狼、魔術、活塞也都獲得2000萬美元以上的補貼。

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