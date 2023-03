NBA／湖人輸火箭季後賽告急 美媒痛批：為何讓AD休？

湖人隊目前正為了保全附加賽資格、爭奪季後賽席位奮戰,然而,球隊昨日在讓戴維斯(Anthony Davis)輪休的情況下爆冷輸給火箭隊,讓分析師洛薩德(Chris Broussard)在節目上痛批,湖人會付出昂貴代價。

對湖人來說,昨日為二連戰的第二場比賽,所以讓傷病史豐富的戴維斯作壁上觀,看來為合理決定。沒想到,少了詹姆斯(Lebron James)及戴維斯的湖人最終竟被西區爐主火箭以114:110擊敗,吞下了拚戰績的路途上,最不能承受的一敗。

對此,洛薩德點出湖人將面臨的嚴峻考驗,「他們剩下的十場比賽中,有九場得對上正在為附加賽或季後賽拚搏的球隊。」事實上,湖人本季還有12場例行賽,依序對上獨行俠、魔術、太陽、雷霆、公牛(二連戰)、灰狼、火箭、爵士、快艇、太陽、爵士。

有鑑於艱難賽程,洛薩德回頭質疑戴維斯昨日輪休的決定,「我不是在責怪AD,我期望他可以說:『不,我能上場,我們需要贏下每場比賽。』但我不認為這是他的個性。」並補充,「我怪的是湖人管理層、醫生,還有『科學』,戴維斯都連打六場了,不能上第七場嗎?」

湖人目前在西區身處充滿變數的位置,以34勝36負排名西區第九,離直接晉級季後賽僅兩場勝差,卻也跟跌出附加賽只有0.5場勝差。

"Their [Lakers] remaining 10 games—9 of them are against teams that are either fighting to get in the Play-in or fighting for a Playoff position... He's [Anthony Davis] played 6 straight games, he couldn't have played 7?"



