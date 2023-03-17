NBA／湖人輸火箭季後賽告急 美媒痛批：為何讓AD休？

湖人隊目前正為了保全附加賽資格、爭奪季後賽席位奮戰，然而，球隊昨日在讓戴維斯（Anthony Davis）輪休的情況下爆冷輸給火箭隊，讓分析師洛薩德（Chris Broussard）在節目上痛批，湖人會付出昂貴代價。

對湖人來說，昨日為二連戰的第二場比賽，所以讓傷病史豐富的戴維斯作壁上觀，看來為合理決定。沒想到，少了詹姆斯（Lebron James）及戴維斯的湖人最終竟被西區爐主火箭以114：110擊敗，吞下了拚戰績的路途上，最不能承受的一敗。

對此，洛薩德點出湖人將面臨的嚴峻考驗，「他們剩下的十場比賽中，有九場得對上正在為附加賽或季後賽拚搏的球隊。」事實上，湖人本季還有12場例行賽，依序對上獨行俠、魔術、太陽、雷霆、公牛（二連戰）、灰狼、火箭、爵士、快艇、太陽、爵士。

有鑑於艱難賽程，洛薩德回頭質疑戴維斯昨日輪休的決定，「我不是在責怪AD，我期望他可以說：『不，我能上場，我們需要贏下每場比賽。』但我不認為這是他的個性。」並補充，「我怪的是湖人管理層、醫生，還有『科學』，戴維斯都連打六場了，不能上第七場嗎？」

湖人目前在西區身處充滿變數的位置，以34勝36負排名西區第九，離直接晉級季後賽僅兩場勝差，卻也跟跌出附加賽只有0.5場勝差。

"Their [Lakers] remaining 10 games—9 of them are against teams that are either fighting to get in the Play-in or fighting for a Playoff position... He's [Anthony Davis] played 6 straight games, he couldn't have played 7?"



—Chris Broussardpic.twitter.com/lG4DOSH1Zp — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) March 16, 2023

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