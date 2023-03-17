NBA／08年冠軍賽詐傷去上廁所？皮爾斯：我是真的韌帶受傷

名人堂球星皮爾斯（Paul Pierce）在2008年為塞爾蒂克拿下該年總冠軍，不過，當年除了場上表現外，他在賽中因傷退場的理由也同樣引人討論。雖皮爾斯曾一度承認是因「大號」退場，但近日他又改口，表示為韌帶受傷。

2007-08賽季總冠軍賽，塞爾蒂克對上湖人，當首場比賽進行到第三節中段時，布萊恩（Kobe Bryant）一次切入導致皮爾斯倒地不起。之後，皮爾斯面目猙獰地坐上輪椅退場治療，卻又馬上在兩分鐘後回到場上，甚至帶領球隊獲勝。由於過程太過迅速，且皮爾斯被拍到球褲臀部出現髒汙，而被球迷懷疑是不慎排泄於褲上，才詐傷前往廁所。

雖皮爾斯對此長時間保持緘默，直到2019年才承認，「有東西掉下來了，我必須去廁所。」卻又在近日於節目上被布朗（Jaylen Brown）問到相關問題時，改口說：「我傷了我的外側副韌帶，別聽那些說我去上廁所的謠言。」坐在旁邊的賈奈特（Kevin Garnett）不停追問：「什麼謠言？」

被賈奈特激怒後，皮爾斯激動地說：「每個人都說我拉在褲子上，拜託老兄，我扭到我的韌帶，你搞得好像你傷了韌帶就不能打一樣，你沒這樣做過嗎（忍著韌帶傷打球）？」並以自己當時的反應為例，「不然你覺得我抱著膝蓋幹嘛？」並表示2019年的自白是「開玩笑」。

不管是真是假，皮爾斯仍幫助球隊在該年總決賽擊敗湖人，戴上戒指，自己也因此獲選總冠軍賽MVP。

The truth comes out about the wheelchair game 👀



Part 2 of KG & Paul Pierce’s visit to the @Celtics is now available on our YouTube ⬇️ pic.twitter.com/cQ5UWEN0e5 — SHOWTIME Basketball (@shobasketball) March 16, 2023

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