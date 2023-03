NBA／08年冠軍賽詐傷去上廁所？皮爾斯：我是真的韌帶受傷

名人堂球星皮爾斯(Paul Pierce)在2008年為塞爾蒂克拿下該年總冠軍,不過,當年除了場上表現外,他在賽中因傷退場的理由也同樣引人討論。雖皮爾斯曾一度承認是因「大號」退場,但近日他又改口,表示為韌帶受傷。

2007-08賽季總冠軍賽,塞爾蒂克對上湖人,當首場比賽進行到第三節中段時,布萊恩(Kobe Bryant)一次切入導致皮爾斯倒地不起。之後,皮爾斯面目猙獰地坐上輪椅退場治療,卻又馬上在兩分鐘後回到場上,甚至帶領球隊獲勝。由於過程太過迅速,且皮爾斯被拍到球褲臀部出現髒汙,而被球迷懷疑是不慎排泄於褲上,才詐傷前往廁所。

雖皮爾斯對此長時間保持緘默,直到2019年才承認,「有東西掉下來了,我必須去廁所。」卻又在近日於節目上被布朗(Jaylen Brown)問到相關問題時,改口說:「我傷了我的外側副韌帶,別聽那些說我去上廁所的謠言。」坐在旁邊的賈奈特(Kevin Garnett)不停追問:「什麼謠言?」

被賈奈特激怒後,皮爾斯激動地說:「每個人都說我拉在褲子上,拜託老兄,我扭到我的韌帶,你搞得好像你傷了韌帶就不能打一樣,你沒這樣做過嗎(忍著韌帶傷打球)?」並以自己當時的反應為例,「不然你覺得我抱著膝蓋幹嘛?」並表示2019年的自白是「開玩笑」。

不管是真是假,皮爾斯仍幫助球隊在該年總決賽擊敗湖人,戴上戒指,自己也因此獲選總冠軍賽MVP。

The truth comes out about the wheelchair game 👀



Part 2 of KG & Paul Pierce’s visit to the @Celtics is now available on our YouTube ⬇️ pic.twitter.com/cQ5UWEN0e5