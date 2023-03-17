NBA／奧柯吉賞狀元郎關鍵火鍋 太陽擊退魔術止3連敗

太陽隊今天在主場迎戰魔術隊，力求中止3連敗，戰況一路拉鋸至最後，太陽前鋒奧柯吉（Josh Okogie）正面賞給對手一記麻辣鍋，幫助太陽以116：113驚險守住勝利。

魔術首節打出一波10：0，取得領先優勢，太陽後衛佩恩（Cameron Payne）0.1秒時完成4分打，將分差縮小至1分。第二節戰況持續膠著，奧柯吉最後一攻三分球出手造成犯規，並3罰全中，助太陽以63：58領先結束上半場。

第三節太陽再接再厲，球星布克（Devin Booker）獨得12分，將分差拉開到9分。原以為勝券在握的太陽，末節中段突然被魔術打出9：0攻勢，扳平比數。隨後雙方戰到最後一刻，太陽領先3分，魔術最後一擊交給狀元郎班切羅（Paolo Banchero），卻被奧科吉正面直接蓋下來，球被搶走，魔術球員也來不及犯規，勝利被太陽帶走。

Josh Okogie's clutch block seals the Phoenix W ‼️ pic.twitter.com/eZga7TFSoW — NBA (@NBA) 2023年3月17日

布克和佩恩攻下全隊最高的19分，保羅（Chris Paul）16分7助攻，艾頓（Deandre Ayton）16分7籃板，奧科吉攻下15分，但三分球10投僅2中。魔術則以佛爾茲（Markelle Fultz）的25分9助攻7籃板表現最佳。

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