NBA／剛破近40年中鋒紀錄 安比德超越約柯奇成MVP大熱門

本季NBA開打至今,繳出平均大三元數據的約柯奇(Nikola Jokic)一直被看好能達成例行賽MVP三連霸,然而隨著金塊隊近期戰績下滑,76人隊安比德(Joel Embiid)又狂刷一波瘋狂表現,MVP賭盤看好度終於超車與他並稱瑜亮的約柯奇。

約柯奇本季帶領金塊長期盤據西區龍頭,目前還是平均大三元數據,但球隊近期遭遇亂流,在今天擊敗活塞隊前吞下一波4連敗;反觀昨日砍下36分的安比德帶領76人擊敗騎士隊、拉出一波6連勝,且個人單季已有24場比賽得分超過35分,為近40年來中鋒最佳紀錄。

根據《ESPN》報導,這樣的一來一往讓兩人MVP獎項的賭盤看好度出現黃金交叉,包含《DraftKings》及《PointsBet》兩大盤口由安比德佔優,至於在《Caesars》則是持平。對於這個現象,《PointsBet》的負責人洛勒(Kevin Lawler)說:「價格決定價值,而客戶正在下注安比德,時間會告訴我們答案。」

除了約柯奇與安比德外,賭盤也認為曾於2019~2020完成MVP二連霸的「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo),在日前率領公鹿豪奪16連勝,取代塞爾蒂克成為東區榜首後,將讓MPV戰局成為三搶一態勢。。

Joel Embiid recorded his 24th 35-point game this season, the most in a season by a center since Moses Malone's 25 in 1981-82. Malone won MVP that very season. pic.twitter.com/o7DKYMHoJq