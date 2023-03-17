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NBA／剛破近40年中鋒紀錄 安比德超越約柯奇成MVP大熱門

聯合新聞網／ 綜合報導
安比德目前已是例行賽MVP的最熱門人選。 美聯社
安比德目前已是例行賽MVP的最熱門人選。 美聯社

本季NBA開打至今，繳出平均大三元數據的約柯奇（Nikola Jokic）一直被看好能達成例行賽MVP三連霸，然而隨著金塊隊近期戰績下滑，76人隊安比德（Joel Embiid）又狂刷一波瘋狂表現，MVP賭盤看好度終於超車與他並稱瑜亮的約柯奇。

約柯奇本季帶領金塊長期盤據西區龍頭，目前還是平均大三元數據，但球隊近期遭遇亂流，在今天擊敗活塞隊前吞下一波4連敗；反觀昨日砍下36分的安比德帶領76人擊敗騎士隊、拉出一波6連勝，且個人單季已有24場比賽得分超過35分，為近40年來中鋒最佳紀錄。

根據《ESPN》報導，這樣的一來一往讓兩人MVP獎項的賭盤看好度出現黃金交叉，包含《DraftKings》及《PointsBet》兩大盤口由安比德佔優，至於在《Caesars》則是持平。對於這個現象，《PointsBet》的負責人洛勒（Kevin Lawler）說：「價格決定價值，而客戶正在下注安比德，時間會告訴我們答案。」

除了約柯奇與安比德外，賭盤也認為曾於2019~2020完成MVP二連霸的「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），在日前率領公鹿豪奪16連勝，取代塞爾蒂克成為東區榜首後，將讓MPV戰局成為三搶一態勢。。

約柯奇 安比德 安戴托昆波

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