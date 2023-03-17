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NBA／14個月內3度動刀 傳「球哥」下季恐提前報銷

聯合新聞網／ 綜合報導
大鮑爾。 美聯社
大鮑爾。 美聯社

公牛控衛「球哥」大鮑爾（Lonzo Ball）近年飽受左膝傷勢困擾，上季因左膝關節鏡手術缺席大部分比賽。本季一場未打，又因復原進度落後決定動刀。這將是大鮑爾生涯第3度動刀波爾將3度進行左膝手術，據消息指出，可能缺席2023-2024賽季。

大鮑爾2021年與公牛簽下4年8500萬美元的合約，原以為他優異的防守和傳球能力能與球星拉文（Zach LaVine）互補，沒想到他因傷時常缺陣，最後一次出賽是去年1月15日。原先他預計本季復出，但恢復狀況不如預期，必須再度開刀，據《ESPN》報導，下賽季可能提前報銷。

公牛今天宣布大鮑爾將進行軟骨移植手術，這是他14個月內第3次接受左膝手術，大鮑爾透過聲明稿表示，「我的目標是回到球場與隊友重聚，這是非常令人沮喪的過程，我相信這是為了繼續前進的最佳選擇，家人、朋友、球迷及醫務人員是我前進的動力，我迫不及待想回到最愛做的事情，打籃球。」

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