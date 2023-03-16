聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／戴維斯缺陣判若兩隊！湖人手感冰冷不敵爐主火箭
湖人隊今天作客西區爐主火箭隊，球星戴維斯（Anthony Davis）因傷病管理缺陣，由八村壘（Rui Hachimura）頂替先發，結果湖人全場進攻狀態低迷，儘管在罰球線上取得巨大優勢，最終仍以110：114不敵火箭。
湖人本場比賽的投籃手感與上一場判若兩隊，首節投籃命中率36.8%，僅得到19分。第二節下降至29.2%，但頻頻站上罰球線，這節反獲得29分。火箭的進攻表現則中規中矩，半場打完以62：48領先。
第三節湖人進攻仍未起色，不過憑藉防守將分差縮小至9分。末節湖人總算甦醒，在最後關頭連續命中三分球，無奈剩餘時間不足，火箭仍收下勝利。
火箭此役7人得分達兩位數，波特（Kevin Porter Jr.）27分9籃板6助攻表現最佳。湖人全場在罰球線上獲得31分，但投籃命中率僅37.4%，里夫斯（Austin Reaves）拿下全隊最高的24分7助攻，羅素（D'Angelo Russell）則貢獻18分7助攻。
2023 世界棒球經典賽
▪ 經典賽即時新聞
▪ 最新比分與完整賽程
▪ 預賽分組戰績表
▪ 經典賽專欄分析
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言