NBA／戴維斯缺陣判若兩隊！湖人手感冰冷不敵爐主火箭

湖人隊今天作客西區爐主火箭隊，球星戴維斯（Anthony Davis）因傷病管理缺陣，由八村壘（Rui Hachimura）頂替先發，結果湖人全場進攻狀態低迷，儘管在罰球線上取得巨大優勢，最終仍以110：114不敵火箭。

湖人本場比賽的投籃手感與上一場判若兩隊，首節投籃命中率36.8%，僅得到19分。第二節下降至29.2%，但頻頻站上罰球線，這節反獲得29分。火箭的進攻表現則中規中矩，半場打完以62：48領先。

第三節湖人進攻仍未起色，不過憑藉防守將分差縮小至9分。末節湖人總算甦醒，在最後關頭連續命中三分球，無奈剩餘時間不足，火箭仍收下勝利。

火箭此役7人得分達兩位數，波特（Kevin Porter Jr.）27分9籃板6助攻表現最佳。湖人全場在罰球線上獲得31分，但投籃命中率僅37.4%，里夫斯（Austin Reaves）拿下全隊最高的24分7助攻，羅素（D'Angelo Russell）則貢獻18分7助攻。

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