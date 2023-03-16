NBA／為亮槍事件致歉 莫蘭特：槍不是我的但接受懲處

灰熊隊明星後衛莫蘭特（Ja Morant）在因為亮槍事件遭到聯盟禁賽8場後，今天首次公開受訪並對外致歉，他強調經過這次風波後已深知自己因此失去了什麼，必須變得更加聰明與負責，而根據統計莫蘭特遭到禁賽8場不支薪，也將讓他失去約67萬美元（約台幣2053萬元）的薪資。

莫蘭特在美國時間3日與金塊隊的比賽後，於個人社群直播中出現亮槍行為，讓他遭到聯盟禁賽8場，在已經執行5場的情況下，目前仍剩下3場待執行，最早將於21日出戰獨行俠隊的賽事中復出，不過灰熊球團目前仍未明確訂下莫蘭特的歸隊日程。

對於這次面臨聯盟的重罰，莫蘭特在今天也首度受訪談及此事，他說：「老實說，我把自己置於不利的狀況中，我必須變得更聰明與負責。過去我不知道這件事的利害關係，但過去一段時間讓我與自己獨處，並意識到這件事的嚴重性，以及我從中失去了什麼，未來我必須遠離這樣的錯誤決定。」

莫蘭特也強調，這次直播中出現的槍枝並不屬於他，他也不會容忍各種類型的暴力，所以必須為這次的事情負起全責，「我犯了一個嚴重的錯，我可以看到我因為這個錯誤為自己樹立了什麼樣的形象，但未來我將會向各界展現莫蘭特的真實樣貌，並改變大家對我的想法。」

談到球隊目前並沒有計畫讓自己在解禁後就歸隊，莫蘭特則說：「我讓我的球隊處在一個艱難的位置，因為我的決定導致我無法出賽，這讓我相當後悔，我迫不及待想要回到球場，但我必須面對我的懲罰，也接受這一點，但當我要回到球場時，我會做好準備去爭取冠軍戒指。」

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