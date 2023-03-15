NBA／安戴托昆波狂罰24球 太陽主帥：難以接受

太陽隊今天在主場迎戰公鹿隊，這是克勞德本季首度在太陽主場出賽，布克（Devin Booker）也在比賽中對他噴垃圾話，不過勝利仍由克勞德（Jae Crowder）和公鹿拿下，賽後太陽主帥威廉斯（Monty Williams）檢討輸球原因，也忍不住抱怨裁判讓安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）罰了24球。

公鹿全場比賽罰37球，太陽只罰16次，還不如安戴托昆波一人。對此威廉斯表示，「這太不公平，哈勒戴是全場防守強度最高的球員，被他防守的布克卻只有3罰。安戴托昆波卻有24罰，這太荒謬了，艾頓（Deandre Ayton）根本沒辦法好好打球。」不過威廉斯也強調，「別誤會，我們確實輸掉這場比賽，我只是難以接受這點。」

布克也談到吹罰尺度，「我也不知道該說什麼，就我看來，安戴托昆波有好幾球可以被吹進攻犯規。」

此外布克今天被鏡頭捕捉到對克勞德噴垃圾話，對此布克解釋：「和克勞德對抗很有趣，他是一個高水準的競爭者，我和他同隊過，所以非常尊重他。」

Devin Booker has words for Jae Crowder. 👀🍿



pic.twitter.com/mDTlSaC05J — Hoop Central (@TheHoopCentral) 2023年3月15日

事實上，克勞德今天在比賽中獲得太陽球迷的掌聲，賽後他也和布克在內的全體太陽球員及教練擁抱，他受訪時表示，「來到這裡前我沒太多期待，因為事情以糟糕的方式結束，我很感激今晚球迷給予的掌聲。」

Jae Crowder hugging #Suns players and coaches after helping #Bucks top Phoenix.



Scored 11 points. pic.twitter.com/eeI661gTP1 — Duane Rankin (@DuaneRankin) 2023年3月15日

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