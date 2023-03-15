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NBA／湖人保護戴維斯 背靠背就休兵

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
今天攻下35分、17籃板的當家球星戴維斯「背靠背」比賽將缺席，不會在明天出戰火箭隊時上場。 美聯社
今天攻下35分、17籃板的當家球星戴維斯「背靠背」比賽將缺席，不會在明天出戰火箭隊時上場。 美聯社

湖人隊今天下起三分雨，全場外線命中率超過4成6，18記三分彈助陣下以123：108擊敗鵜鶘隊，不過今天攻下35分、17籃板的當家球星戴維斯（Anthony Davis）「背靠背」將缺席，不會在明天出戰火箭隊時上場。

戴維斯休兵的消息是湖人教頭漢姆（Darvin Ham）親口宣布，漢姆表示儘管戴維斯目前身體狀況沒問題，但團隊仍決定，不讓戴維斯連續賽程中接連出賽。

今天繳出「雙10」據數錢，戴維斯本季已因右腳傷勢缺席20場比賽，醫生建議他在「背靠背」比賽時休息，降低受傷風險。

漢姆也提到，今天半場就取得75：40的大幅領先下，他想過讓戴維斯提早休息，明天或許能再上陣，但鵜鶘第四節一度追到13分差，不得不再擺上戴維斯。最終戴維斯下半場還是打了17分鐘、全場33分鐘。

這也是戴維斯本季第9場30分、15籃板以上的比賽，超越公鹿隊「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），獨居聯盟首位；奪勝對湖人爭取季後賽資格也有實質意義，不但面對鵜鶘握有3勝1敗對戰優勢，和包括衛冕軍勇士在內的5隊勝場差也不超過2場。

戴維斯提到，無法上陣當然不好受，這是很艱難的決定，「但我才回歸不久，團隊和醫生會討論，他們認為對我最好的方式是背靠背比別上場。」他表示團隊是做出正確的事情，感覺雖不好也只能接受。

Anthony Davis Giannis Antetokounmpo

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