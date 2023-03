NBA／一度淡出聯盟 爵士與「小韋德」鄧恩簽多年約

曾被稱作小韋德(Dywane Wade)的鄧恩(Kris Dunn),近幾年流浪各隊,終於在本季加入爵士隊後,獲得一紙複數年約,有望在聯盟站穩腳跟。

鄧恩雖然司職控衛,卻擁有207公分的長臂展,讓他在進入NBA前被視作潛力大物,不僅曾被評為五星高中生,更獲得韋德、沃爾(John Wall)等模板。他在2016年投入選秀,並在第五順位被灰狼隊選中,僅在西蒙斯(Ben Simmons)、布朗(Jaylen Brown)、英格倫(Brandon Ingram)等明星之後,更在穆雷(Jamal Murray)、沙波尼斯(Domantas Sabonis)等人之前。

不過,鄧恩並沒有如預期般在聯盟大放異彩,他在新人年平均僅上場17.1分鐘,場均拿下3.8分,並在巴特勒(Jimmy Butler)交易案中被送往公牛隊,之後雖然獲得更多上場機會,最終卻仍被棄用。離開芝加哥後,鄧恩輾轉老鷹、拓荒者等隊,卻都未受重用,僅各出賽四場、14場。

本賽季初,鄧恩未受NBA任何球團青睞,直到今年才被爵士以十天短約簽下兩次,並在效力的九場比賽中,繳出11.6分、4.8助攻、4.8籃板的成績,附帶1.6次抄截,以場均22.2分鐘的上場時間來說,表現屬十分優異。因此,根據NBA官網報導,爵士已和鄧恩簽下金額未知的多年合約,讓這位聯盟浪人終於找到安身之處。

鄧恩生涯場均僅8.3分,如今他來到了正在重建的爵士,或許有機會獲得更多發展空間,兌現昔日「小韋德」的天賦。

𝚒𝚝’𝚜 𝚊 𝚍𝚞𝚗𝚗 𝚍𝚎𝚊𝚕 ✍️



We have signed guard @krisdunn3 to a multi-year deal!



🔗 https://t.co/qNVksF8xOD#TakeNote pic.twitter.com/lb6rkZI2ir