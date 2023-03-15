NBA／一度淡出聯盟 爵士與「小韋德」鄧恩簽多年約
曾被稱作小韋德（Dywane Wade）的鄧恩（Kris Dunn），近幾年流浪各隊，終於在本季加入爵士隊後，獲得一紙複數年約，有望在聯盟站穩腳跟。
鄧恩雖然司職控衛，卻擁有207公分的長臂展，讓他在進入NBA前被視作潛力大物，不僅曾被評為五星高中生，更獲得韋德、沃爾（John Wall）等模板。他在2016年投入選秀，並在第五順位被灰狼隊選中，僅在西蒙斯（Ben Simmons）、布朗（Jaylen Brown）、英格倫（Brandon Ingram）等明星之後，更在穆雷（Jamal Murray）、沙波尼斯（Domantas Sabonis）等人之前。
不過，鄧恩並沒有如預期般在聯盟大放異彩，他在新人年平均僅上場17.1分鐘，場均拿下3.8分，並在巴特勒（Jimmy Butler）交易案中被送往公牛隊，之後雖然獲得更多上場機會，最終卻仍被棄用。離開芝加哥後，鄧恩輾轉老鷹、拓荒者等隊，卻都未受重用，僅各出賽四場、14場。
本賽季初，鄧恩未受NBA任何球團青睞，直到今年才被爵士以十天短約簽下兩次，並在效力的九場比賽中，繳出11.6分、4.8助攻、4.8籃板的成績，附帶1.6次抄截，以場均22.2分鐘的上場時間來說，表現屬十分優異。因此，根據NBA官網報導，爵士已和鄧恩簽下金額未知的多年合約，讓這位聯盟浪人終於找到安身之處。
鄧恩生涯場均僅8.3分，如今他來到了正在重建的爵士，或許有機會獲得更多發展空間，兌現昔日「小韋德」的天賦。
𝚒𝚝’𝚜 𝚊 𝚍𝚞𝚗𝚗 𝚍𝚎𝚊𝚕 ✍️— Utah Jazz (@utahjazz) March 14, 2023
We have signed guard @krisdunn3 to a multi-year deal!
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