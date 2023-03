NBA／遭傳不願和巴特勒同隊 騎士米契爾發文駁斥

明星後衛米契爾(Donovan Mitchell)本季在騎士隊表現優異,不僅幫助球隊戰績更上一層樓,更曾單場比賽砍下71分。不過,有傳言指出他在休賽季原有意加入熱火隊,卻因擔心巴特勒(Jimmy Butler)而打消念頭,對此,本人隨即發文駁斥。

爵士隊在上個休賽季走上重建之路,先是將戈貝爾(Rudy Gobert)送往灰狼隊換來畢斯利(Malik Beasley)、貝佛利(Patrick Beverley)、范德比爾特(Jarred Vanderbilt)等球員與多個首輪籤,又與騎士達成交易,以米契爾換來馬卡南(Lauri Markkanen)、塞克斯頓(Collin Sexton)等人和更多首輪籤。

在與騎士正式達成協議之前,與米契爾傳出最多謠言的隊伍為尼克隊。不過,熱火隨隊記者史考尼克(Ethan J. Skolnick)指出,邁阿密也曾是他的可能下家,「米契爾想和阿德巴約(Bam Adebayo)一起打球。」卻也說明未成功的可能原因,「他對於和巴特勒同隊有顧慮。」

雖然米契爾立即在個人推特轉發貼文否認,「我們身處的世界,你可以隨便亂說話,然後不知為何就會變成事實。」但巴特勒的確在「組團」這方面具有前科。過去,他曾被交易至灰狼與唐斯(Karl-Anthony Towns)、維金斯(Andrew Wiggins)等人聯手,最後卻與兩人發生糾紛,最後要求交易,並被視作「休息室毒瘤」。

雖然最終未前往南灘,但米契爾在克里夫蘭適應良好,目前繳出的場均27.6分為生涯最佳,也幫助球隊以44勝27負,位居東區第四。

We live in a world where you can just say anything and it just be true smh🤦🏾‍♂️ https://t.co/nb1sYKY41U