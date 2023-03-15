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NBA／遭傳不願和巴特勒同隊 騎士米契爾發文駁斥

聯合新聞網／ 綜合報導
米契爾本季在騎士表現優異。 路透社
米契爾本季在騎士表現優異。 路透社

明星後衛米契爾（Donovan Mitchell）本季在騎士隊表現優異，不僅幫助球隊戰績更上一層樓，更曾單場比賽砍下71分。不過，有傳言指出他在休賽季原有意加入熱火隊，卻因擔心巴特勒（Jimmy Butler）而打消念頭，對此，本人隨即發文駁斥。

爵士隊在上個休賽季走上重建之路，先是將戈貝爾（Rudy Gobert）送往灰狼隊換來畢斯利（Malik Beasley）、貝佛利（Patrick Beverley）、范德比爾特（Jarred Vanderbilt）等球員與多個首輪籤，又與騎士達成交易，以米契爾換來馬卡南（Lauri Markkanen）、塞克斯頓（Collin Sexton）等人和更多首輪籤。

在與騎士正式達成協議之前，與米契爾傳出最多謠言的隊伍為尼克隊。不過，熱火隨隊記者史考尼克（Ethan J. Skolnick）指出，邁阿密也曾是他的可能下家，「米契爾想和阿德巴約（Bam Adebayo）一起打球。」卻也說明未成功的可能原因，「他對於和巴特勒同隊有顧慮。」

雖然米契爾立即在個人推特轉發貼文否認，「我們身處的世界，你可以隨便亂說話，然後不知為何就會變成事實。」但巴特勒的確在「組團」這方面具有前科。過去，他曾被交易至灰狼與唐斯（Karl-Anthony Towns）、維金斯（Andrew Wiggins）等人聯手，最後卻與兩人發生糾紛，最後要求交易，並被視作「休息室毒瘤」。

雖然最終未前往南灘，但米契爾在克里夫蘭適應良好，目前繳出的場均27.6分為生涯最佳，也幫助球隊以44勝27負，位居東區第四。

騎士 米契爾 熱火 巴特勒

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