NBA／湖人保下半季不連敗 戴維斯一紀錄追平MVP歐尼爾

仍在為西區季後賽席次努力的湖人隊，今天作客鵜鶘隊主場，第三節一度領先達到40分之多，僅管下半場鵜鶘猛力反撲，仍讓湖人以15分差距帶走勝利；對於避免下半季吞下首次連敗，全場攻下35分、17籃板的戴維斯（Anthony Davis）直言，最重要的就是幫助球隊回到贏球軌道。

儘管球隊一哥詹姆斯（LeBron James）因為右腳傷勢持續缺陣，但下半季狀態止跌回升的湖人，在明星賽後拉出一波6勝3敗佳績，且還不曾吞下連敗。

在前一場比賽不敵尼克隊後，湖人今天隨即重新調整狀態再出發，面對戰績緊追在後的鵜鶘，上半場狂轟猛炸拿下75分，並且在第三節初時一度取得高達40分領先優勢，儘管鵜鶘展開猛烈反撲，仍無法彌補過大的落後差距，讓湖人收下本季第34勝，距離回到5成勝率僅差最後1勝。

對於球隊在大幅領先的情況下，下半場頂住對手反撲，明星前鋒戴維斯直言，在現代的NBA中，沒有一個領先優勢絕對安全，「他們有很多可以投三分球的人，我們只能努力不要鬆開繩子，即便第三節一開始就出現失誤，但最後也成功守下。」

戴維斯強調，對鵜鶘這一勝至關重要，「這是出於兩個原因，第一是我們又把球隊帶回到贏球軌道上，同時還有交手紀錄，現在我們保住本季對戰他們的優勢，所以大家都帶著必勝決心面對這場比賽。」

本場比賽也是戴維斯本季第5場至少35分、15籃板的賽事，成為1999-2000賽季的歐尼爾（Shaquille O'Neal）之後，首位達成此紀錄的湖人球員，在該賽季最終歐尼爾也拿下年度MVP頭銜。

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