NBA／湯普森狂砍38分 「浪花三兄弟」爆發擊落太陽

勇士繼續坐鎮主場迎戰太陽，湯普森（Klay Thompson）上半場轟進8顆三分球，全場狂飆38分，柯瑞（Stephen Curry）和替補出賽的波爾（Jordan Poole）也合砍8顆三分球，聯手拿下43分， 「浪花三兄弟」久違合體大爆發，幫助勇士以123比112擊落太陽，搶下2連勝。

前一場靠著柯瑞（Stephen Curry）火力大放送，硬是在延長賽扳倒聯盟龍頭公鹿的勇士，回到自家主場後表現彷彿判若兩隊。今天迎戰太陽，勇士首節就火力全開，湯普森和柯瑞合拿30分，兩人率隊轟出43分，讓太陽暈頭轉向，一下子拉開22分領先優勢。

Klay has this way of making the hoop look as wide as the Bay.



💦 33 PTS

💦 8 3PM

💦 12-18 FGM



Not bad for a first half on ESPN. pic.twitter.com/6O90agThKC — NBA (@NBA) 2023年3月14日

湯普森射手本色一發不可收拾，第二節又投進4顆三分球，獨拿15分，單在上半場一人就攻下33分。勇士前兩節命中率衝到65.1%，14顆三分球更遠壓過太陽的3顆，取得75比58領先。

不過易籃再戰後，艾頓（Deandre Ayton）開始強攻禁區，布克（Devin Booker）也開始有所發揮，加上勇士突然進攻大當機，包括湯普森一分未得，太陽趁機展開猛烈反擊，一度追到僅有3分差；勇士重整旗鼓，柯瑞和波爾接連得手，搭配防守端迫使太陽將近3分鐘只拿2分，老將伊古達拉（Andre Iguodala）的三分打，勇士三節打完還是握有10分領先。

波爾第四節接手進攻，單節得到10分，湯普森也在第四節初補上5分，度過第三節危機的勇士再把差距擴大到15分以上，比賽也提前畫下句點。

柯瑞僅出手13次，得到23分7籃板5助攻，波爾擺脫先前投籃陰霾，16投8中包括4記三分球，拿下20分6助攻。魯尼（Kevon Looney）9分10籃板5助攻，迪文森佐（Donte DiVincenzo）10分，格林（Draymond Green）4分6籃板4助攻3阻攻2抄截。

布克仍維持手感，20投12中進帳32分，艾頓19投13中，獲得27分12籃板；保羅（Chris Paul）11分11助攻5籃板。

原本取得4連勝的太陽，在杜蘭特（Kevin Durant）因傷缺席後，近期也連吞2敗，不僅與後面緊追的勇士勝差縮小到1.5場，同時也拉開和前面球隊的差距。

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