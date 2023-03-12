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NBA／國王末節猛攻斷太陽連勝 17年來首度單季40勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
國王近9戰勇奪8勝，展現絕佳氣勢。 路透社
國王近9戰勇奪8勝，展現絕佳氣勢。 路透社

國王與太陽上演「太平洋龍頭之爭」，雙方在第四節剩下3分39秒時還戰成平手，但國王在沙波尼斯（Domantas Sabonis）帶動下殺出一波13比4的猛烈攻勢，一口氣擊潰對手。最終以128比119拿下勝利。

國王斬斷太陽的4連勝，本身則是在最近9場比賽中取得8勝，持續坐穩西區第2名席次，這9場比賽國王火力兇猛，場均可以轟下132.4分。更重要的是，這是國王自2005-06年以來首度單季拿到40勝。

國王的替補陣容此役表現出色，蒙克（Malik Monk）18分5助攻4籃板領銜，萊爾斯（Trey Lyles）、米契爾（Davion Mitchell）和愛德華（Kessler Edwards）也都有兩位數得分進帳，5人聯手攻下65分；這群板凳暴徒先是在第二節幫助國王豪取36分，半場形成67比59的領先狀態。後續在太陽追分之際，板凳群也是出面咬住分數。

沙波尼斯獲得17分8籃板4助攻2抄截，福克斯（De'Aaron Fox）18分6助攻4籃板2抄截，巴恩斯（Harrison Barnes）則有19分6籃板進帳。

「今晚很多人都做出貢獻，」替補中鋒梅圖（Chimezie Metu）說，「我們板凳席也很多優秀的球員，自從我來這裡之後，我們先發陣容一直很穩定，其他球員都了解自己要扮演的角色，隨時做好準備並且影響比賽，無論是防守端還是像蒙克所做的那樣。」

杜蘭特（Kevin Durant）缺席的第2場比賽，太陽在緊要關頭的比拚還是不敵對手。布克（Devin Booker）拿下28分8助攻5抄截，艾頓（Deandre Ayton）22分12籃板，保羅（Chris Paul）16分16助攻6籃板，奧柯吉（Josh Okogie）15分，洛斯（Terrence Ross）18分。

「我們打得不夠堅決，也為自己挖了太多洞，一直犯規。」太陽主帥威廉斯（Monty Williams）說。國王整場比賽共37次站上罰球線。

另一方面，太陽團隊三分球44投僅13中，命中率並不理想。對此，保羅則說：「我們今天只是手感不太順。」

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