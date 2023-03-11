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NBA／馬刺逆襲擊碎金塊 約柯奇大三元不敗傳說破功

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
約柯奇本季大三元首嚐敗績。 美聯社
約柯奇本季大三元首嚐敗績。 美聯社

西區戰績倒數第2的馬刺在主場迎戰西區龍頭金塊，雙方之間勝差高達27.5場，然而金塊卻在這場比賽踢到鐵板，以120比128爆冷落敗，吞下2連敗。

全場攻下37分11籃板11助攻的約柯奇（Nikola Jokic），本季前25次大三元球隊均拿下勝利，沒想到這項必勝定律卻是被馬刺打破。約柯奇生涯大三元次數累積達102次。

加上去年賽季，約柯奇還是寫下大三元29場連勝的歷史紀錄，此外，他本季已經有33場比賽傳出至少10次助攻，也超越張伯倫（Wilt Chamberlain）的紀錄，獨居史上第一。

金塊其實首節就給了地主球隊下馬威，一度領先14分，但強森（Keldon Johnson）和麥克德莫（Doug McDermott）第二節合砍23分，帶動馬刺單節豪取42分，反而在上半場結束時取得1分超前。

延續這股氣勢，馬刺在三節打完後將領先差距擴大到5分，並且在第四節繳出高達57.1%的命中率，一口氣領先兩位數分差；金塊全力追趕，在終場前3分多鐘拚到僅差一球，但馬刺隨後殺出10比0攻勢，直接擊倒對手。

馬刺全隊共7人得分雙位數，強森得到23分8籃板6助攻，麥克德莫20分，索漢（Jeremy Sochan）19分8籃板3助攻；和波特（Michael Porter Jr.）爆發衝突雙雙遭驅逐的柯林斯（Zach Collins），退場之前得到10分9籃板。

金塊陣中除了約柯奇外，穆雷（Jamal Murray）得到24分7助攻6籃板3抄截2阻攻，他生涯三分球命中數累積806顆，正式超越巴頓（Will Barton），成為隊史三分球王。葛登（Aaron Gordon）14分6籃板，凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）13分5助攻4抄截。

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