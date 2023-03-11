快訊

李強當選大陸新任總理 3票反對 8票棄權

帶國一妹開房拍片被抓包…他求妻寫道歉信求饒 法官打臉「無心悔過」

影／他戴神帽領贓款被逮 「三鐵冠軍帽」不保佑做壞事的人！

NBA／安比德上演致勝跳投 76人落後21分逆轉拓荒者

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
安比德致勝一擊逆轉拓荒者。 美聯社
安比德致勝一擊逆轉拓荒者。 美聯社

一度在自家主場落後21分的費城76人，在下半場演出瘋狂逆轉秀，最後更在剩下1.1秒靠著安比德（Joel Embiid）翻身後仰跳投命中關鍵致勝球，以120比119逆轉擊敗拓荒者。

先在客場對公鹿的比賽中，76人也是從落後18分完成逆轉，斬斷對手16連勝紀錄，再加上今天的逆襲，76人取得一波4連勝，和第2名塞爾蒂克的差距縮小到1.5場勝差。

近況火熱的安比德，這場比賽20投13中外加18罰13中，又砍進39分7籃板4助攻3阻攻2抄截，他已經連5場破30分，近期更是連3場至少拿到39分。

哈登繳出19分9籃板8助攻的全能數據，馬克西13分；76人三劍客在下半場一共合拿38分，帶動全隊打出64比48的猛烈攻勢，命中率衝到59%，從而創造一場逆轉大戲。

前段比賽持續掌控局面的拓荒者，第四節原本還掌握14分領先優勢，但面對76人的蠶食鯨吞，加上本身將近4分鐘完全沒有分數進帳，讓對手趁勢追回差距。更傷的是，里拉德在剩下20秒發生失誤，將球權拱手讓出，給了安比德一個成為致勝英雄的絕佳舞台。

西蒙斯（Anfernee Simons）此役回歸就拿到全隊最高34分，里拉德（Damian Lillard）出手次數僅有15次，拿到22分11助攻6籃板；葛蘭特（Jerami Grant）補上24分10籃板，諾基奇（Jusuf Nurkic）11分5籃板5助攻，瑞迪許（Cam Reddish）14分。

拓荒者先盛後衰沒能拿下重要一勝，反而苦吞2連敗，在西區附加賽的爭奪戰中，直接落到第13名，與第10名的差距更拉開1.5場，形勢可說是相當嚴峻。

相關新聞

NBA／湖人急起直追氣勢旺 名記曝詹皇全力爭取回歸

自從2月27日對獨行俠一戰傷到右腳肌腱的詹姆斯（LeBron James），後續確認將會在3週之後重新評估傷勢，甚至外界也認為他有可能連例行賽剩餘賽事都無法回歸。 根據《ESPN》記者溫德霍斯特

NBA／安比德上演致勝跳投 76人落後21分逆轉拓荒者

一度在自家主場落後21分的費城76人，在下半場演出瘋狂逆轉秀，最後更在剩下1.1秒靠著安比德（Joel Embiid）翻身後仰跳投命中關鍵致勝球，以120比119逆轉擊敗拓荒者。 先在客場對公鹿

NBA／灰熊需要老將坐鎮？ 布魯克斯：有些人只想重返聯盟而已

針對灰熊近來內部出現的亂象，不少NBA相關人士包括卡森斯（DeMarcus Cousins）和湯瑪斯（Isiah Thomas）等，都認為球團應該考慮引進一名有威望的老將，來作為年輕球員的精神領袖。不

NBA／灰熊賞勇士3連敗 布魯克斯狠酸格林

近期因為不斷隔空交火鬧上媒體版面的灰熊隊布魯克斯與勇士隊格林昨天交鋒，灰熊在首節就狂砍48分，第四節則是讓勇士只攻下17...

NBA／沙波尼斯大三元聯手福克斯 國王搶勝還創紀錄

沙波尼斯（Domantas Sabonis）繳出24分13籃板10助攻的大三元表現，聯手福克斯（De'Aaron Fox）的23分7助攻4抄截3籃板，國王在最後時刻擋下尼克的反擊，在主場以122比11

NBA／勇士四後衛先發被打趴 柯爾：這決定或許太天真

在庫明加（Jonathan Kuminga）賽前熱身意外受傷後，勇士今天排上了柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、波爾（Jordan Poole）、迪文森佐（Do

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦