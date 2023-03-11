NBA／安比德上演致勝跳投 76人落後21分逆轉拓荒者

一度在自家主場落後21分的費城76人，在下半場演出瘋狂逆轉秀，最後更在剩下1.1秒靠著安比德（Joel Embiid）翻身後仰跳投命中關鍵致勝球，以120比119逆轉擊敗拓荒者。

先在客場對公鹿的比賽中，76人也是從落後18分完成逆轉，斬斷對手16連勝紀錄，再加上今天的逆襲，76人取得一波4連勝，和第2名塞爾蒂克的差距縮小到1.5場勝差。

JOEL EMBIID CALLED GAME.



SIXERS WIN IN PHILLY. pic.twitter.com/E6eD8iHr69 — NBA (@NBA) 2023年3月11日

近況火熱的安比德，這場比賽20投13中外加18罰13中，又砍進39分7籃板4助攻3阻攻2抄截，他已經連5場破30分，近期更是連3場至少拿到39分。

哈登繳出19分9籃板8助攻的全能數據，馬克西13分；76人三劍客在下半場一共合拿38分，帶動全隊打出64比48的猛烈攻勢，命中率衝到59%，從而創造一場逆轉大戲。

前段比賽持續掌控局面的拓荒者，第四節原本還掌握14分領先優勢，但面對76人的蠶食鯨吞，加上本身將近4分鐘完全沒有分數進帳，讓對手趁勢追回差距。更傷的是，里拉德在剩下20秒發生失誤，將球權拱手讓出，給了安比德一個成為致勝英雄的絕佳舞台。

西蒙斯（Anfernee Simons）此役回歸就拿到全隊最高34分，里拉德（Damian Lillard）出手次數僅有15次，拿到22分11助攻6籃板；葛蘭特（Jerami Grant）補上24分10籃板，諾基奇（Jusuf Nurkic）11分5籃板5助攻，瑞迪許（Cam Reddish）14分。

拓荒者先盛後衰沒能拿下重要一勝，反而苦吞2連敗，在西區附加賽的爭奪戰中，直接落到第13名，與第10名的差距更拉開1.5場，形勢可說是相當嚴峻。

WHAT A NIGHT FOR JOEL EMBIID.



39 points

7 rebounds

4 assists

3 blocks

Game-Winner pic.twitter.com/tQWD61T2UH — NBA (@NBA) 2023年3月11日

udn討論區