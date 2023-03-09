NBA／英格倫、唐西奇相繼傷退 麥凱倫率鵜鶘阻獨行俠反撲
獨行俠隊今天客場挑戰鵜鶘隊，上半場陷入16分落後，第三節唐西奇（Luka Doncic）還因傷退場，儘管厄文（Kyrie Irving）領軍末節反撲，但鵜鶘終場仍以113：106收下勝利。
雙方在首節戰成平手，第二節開局鵜鶘打出8：0的攻勢，隨後獨行俠進攻持續熄火，鵜鶘半場打完取得16分領先，不過主將英格倫（Brandon Ingram）在本節因右腳踝扭傷退場。
Brandon Ingram ankle injury; Pelicans; BI pic.twitter.com/APDL5Ak1pm— Oh no he didn't (@ohnohedidnt24) 2023年3月9日
第三節獨行俠火力持續低迷，唐西奇也受傷退場，三節打完獨行俠落後18分。末節獨行俠終於展現火力，全隊轟進41分，一度將落後追到剩3分，不過鵜鶘靠著麥凱倫（C.J. McCollum）單節16分的瘋狂表現下，穩定軍心，終場以113：106驚險取勝。
Luka playing through the pain. pic.twitter.com/55H7WYNKNF— NBA on ESPN (@ESPNNBA) 2023年3月9日
麥凱倫砍下全場最高的32分，英格倫退場前拿下12分5助攻。厄文全場則攻進27分，唐西奇退場前貢獻15分8助攻。
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