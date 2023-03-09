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NBA／不容許格林在場上直接擺爛 柯爾：他知道錯了

聯合新聞網／ 綜合報導
格林(左)。 路透
格林(左)。 路透

勇士昨天以128：137不敵雷霆，陣中主力格林（Draymond Green）和波爾（Jordan Poole）的矛盾再度浮上檯面，對此柯爾（Steve Kerr）受訪時也表示已經和格林聊過，格林也承認自己的錯誤。

昨天在第二節最後一分鐘時，勇士一波進攻時由波爾持球，格林跑到罰球線附近要球，不過波爾卻直接傳給旁邊的湯普森（Klay Thompson），沒想到格林一氣之下竟直接轉身擺爛，讓把球傳給他的湯普森發生失誤，這件事引發外國網友熱議。

對此柯爾也在接受廣播節目訪問時表示，「毫無疑問，這件事不容許在場上出現，我在中場時和格林聊過這件事，他知道自己錯了，他當時只是輸給自己的挫折感。」

本季開打前，格林曾在訓練中毆打波爾造成爭議，儘管他事後承認錯誤，但也坦言兩人關係已回不去，今天發生此事後，讓外界再度懷疑兩人間的關係。

Draymond Green Jordan Poole

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