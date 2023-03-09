NBA／鵜鶘戰績岌岌可危 威廉森至少再休兩周
鵜鶘球星威廉森（Zion Williamson）1月初受傷，至今仍未回歸，球團今天宣布，他至少還要再休兩周才能回歸。
威廉森原有望在2月中復出，但不幸又再度受傷。球團最新聲明指出，威廉森近期接受評估，結果顯示他的腿筋持續癒合中，將在兩周後重新檢查。
鵜鶘主帥格林（Willie Green）對威廉森的狀況持樂觀態度，「他正在加強力量，做了一些訓練。他正在進步中，但上次還沒準備好又受傷，所以這次要特別注意。」
鵜鶘在威廉森缺陣後，戰績從西區前段班一路滑落至西區第10，連附加賽資格都岌岌可危，本季他有出賽的情況下，鵜鶘戰績是17勝12敗，少了他則是12勝15敗。假設他真能在兩周後回歸，屆時鵜鶘也只剩10場比賽。
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