NBA／莫蘭特生涯遇危機 名嘴：該請教艾佛森
灰熊隊球星莫蘭特（Ja Morant）近期風波不斷，導致外界開始談論這位新生代聯盟招牌該如振作。而名嘴史密斯（Stephen Smith）就建議，他應向同曾深陷多項爭議的「戰神」艾佛森（Allen Iverson）討教。
莫蘭特日前因在直播中亮槍而被聯盟調查，如今不僅面臨不見盡頭的禁賽，還被挖出過去恐嚇溜馬隊人員、攻擊青少年等黑歷史。而在NBA歷史中最能代表「街頭」的艾佛森，生涯也存在不少汙點，他在進入聯盟前便曾因鬥毆事件坐牢四個月，又曾在成為職業球員後因持有大麻遭到逮捕。
有鑑於兩位明星後衛相似的軌跡，史密斯在節目中以艾佛森為例，「當我看到莫蘭特，最讓我響起警訊的、便是艾佛森，他曾因很多與他無關、僅和他身邊的人相關的事情遭受打擊，這就是我現在看到前者陷入的情況，他沒有選擇只能接受。」
史密斯甚至建議莫蘭特直接聯繫艾佛森，「你何不打給我的兄弟艾佛森呢？問問他在達到目前這個高度前，所經歷、克服過的苦難長什麼樣子。」也表示莫蘭特正步入巔峰，捲入這些事件並不划算，「你是一位才23歲的巨星，五年大約明年才開始，現在卻跟警察連在一塊，花一秒思考這是否值得，你知道答案的，這不值得。」
曾因更衣室持槍事件，淡出NBA的「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）上周也建議莫蘭特，找尋有類似經驗的前輩帶他走回正軌，如今，艾佛森看起來會是最佳人選之一。
Tee Morant raised his son get to where he is today.— Stephen A Smith (@stephenasmith) March 6, 2023
He must not let ANYONE else get in the way of what Ja is on the verge of accomplishing pic.twitter.com/3I1UTndY59
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