NBA／莫蘭特生涯遇危機 名嘴：該請教艾佛森

灰熊隊球星莫蘭特(Ja Morant)近期風波不斷,導致外界開始談論這位新生代聯盟招牌該如振作。而名嘴史密斯(Stephen Smith)就建議,他應向同曾深陷多項爭議的「戰神」艾佛森(Allen Iverson)討教。

莫蘭特日前因在直播中亮槍而被聯盟調查,如今不僅面臨不見盡頭的禁賽,還被挖出過去恐嚇溜馬隊人員、攻擊青少年等黑歷史。而在NBA歷史中最能代表「街頭」的艾佛森,生涯也存在不少汙點,他在進入聯盟前便曾因鬥毆事件坐牢四個月,又曾在成為職業球員後因持有大麻遭到逮捕。

有鑑於兩位明星後衛相似的軌跡,史密斯在節目中以艾佛森為例,「當我看到莫蘭特,最讓我響起警訊的、便是艾佛森,他曾因很多與他無關、僅和他身邊的人相關的事情遭受打擊,這就是我現在看到前者陷入的情況,他沒有選擇只能接受。」

史密斯甚至建議莫蘭特直接聯繫艾佛森,「你何不打給我的兄弟艾佛森呢?問問他在達到目前這個高度前,所經歷、克服過的苦難長什麼樣子。」也表示莫蘭特正步入巔峰,捲入這些事件並不划算,「你是一位才23歲的巨星,五年大約明年才開始,現在卻跟警察連在一塊,花一秒思考這是否值得,你知道答案的,這不值得。」

曾因更衣室持槍事件,淡出NBA的「零號探員」亞瑞納斯(Gilbert Arenas)上周也建議莫蘭特,找尋有類似經驗的前輩帶他走回正軌,如今,艾佛森看起來會是最佳人選之一。

Tee Morant raised his son get to where he is today.



He must not let ANYONE else get in the way of what Ja is on the verge of accomplishing pic.twitter.com/3I1UTndY59