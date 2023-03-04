NBA／連3場瘋狂逆轉秀 勇士末節一波流搶下5連勝

昨天才在主場演出大逆轉、一舉擊沉快艇的勇士，今天「背靠背」依然在自家迎戰來訪的鵜鶘。雖然第四節最後階段球隊仍陷入落後，但勇士絲毫未見連續出賽的疲態，強勢發動一波15比3的猛烈進攻，一口氣拉開差距，最終以108比99力壓鵜鶘，贏得5連勝。

由於太陽近期也是連勝狀態，因此勇士排名仍居西區第5，領先獨行俠1場勝差。

湯普森（Klay Thompson）命中4顆三分球，得到全隊最高27分，波爾（Jordan Poole）雖然13投僅3中，但靠著12罰全中，還是拿到18分。

庫明加（Jonathan Kuminga）13投9中，得到19分7籃板4抄截，魯尼（Kevon Looney）10分11籃板。同為替補的格林（JaMychal Green）和蘭姆（Anthony Lamb）各拿到14分、11分。

勇士首節一度落後17分，但後面比賽慢慢又將分數追回來，達成連3場至少落後15分卻演出逆轉秀的優異表現，充分展現衛冕軍的韌性。

麥凱倫（C.J. McCollum）拿到全隊最高25分，外加6籃板5助攻，英格倫（Brandon Ingram）17分5籃板4助攻，墨菲（Trey Murphy III）15分。鵜鶘近6戰吞下5敗。