快訊

疫情持續向下！ 本土＋11,164例 羅一鈞：228連假效應已過

經典賽／大聯盟官網列9項待破紀錄 陳鏞基單場4長打入列

藍寶堅尼跑車北宜「閃車不慎自撞護欄」四輪全爆 估修車費百萬元起跳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／連3場瘋狂逆轉秀 勇士末節一波流搶下5連勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
連續出賽的湯普森仍攻下全隊最高27分。 美聯社
連續出賽的湯普森仍攻下全隊最高27分。 美聯社

昨天才在主場演出大逆轉、一舉擊沉快艇的勇士，今天「背靠背」依然在自家迎戰來訪的鵜鶘。雖然第四節最後階段球隊仍陷入落後，但勇士絲毫未見連續出賽的疲態，強勢發動一波15比3的猛烈進攻，一口氣拉開差距，最終以108比99力壓鵜鶘，贏得5連勝。

由於太陽近期也是連勝狀態，因此勇士排名仍居西區第5，領先獨行俠1場勝差。

湯普森（Klay Thompson）命中4顆三分球，得到全隊最高27分，波爾（Jordan Poole）雖然13投僅3中，但靠著12罰全中，還是拿到18分。

庫明加（Jonathan Kuminga）13投9中，得到19分7籃板4抄截，魯尼（Kevon Looney）10分11籃板。同為替補的格林（JaMychal Green）和蘭姆（Anthony Lamb）各拿到14分、11分。

勇士首節一度落後17分，但後面比賽慢慢又將分數追回來，達成連3場至少落後15分卻演出逆轉秀的優異表現，充分展現衛冕軍的韌性。

麥凱倫（C.J. McCollum）拿到全隊最高25分，外加6籃板5助攻，英格倫（Brandon Ingram）17分5籃板4助攻，墨菲（Trey Murphy III）15分。鵜鶘近6戰吞下5敗。

相關新聞

NBA／連3場瘋狂逆轉秀 勇士末節一波流搶下5連勝

昨天才在主場演出大逆轉、一舉擊沉快艇的勇士，今天「背靠背」依然在自家迎戰來訪的鵜鶘。雖然第四節最後階段球隊仍陷入落後，但勇士絲毫未見連續出賽的疲態，強勢發動一波15比3的猛烈進攻，一口氣拉開差距，最終

NBA／布克、杜蘭特合砍55分 太陽末節爆發痛宰公牛

布克（Devin Booker）攻下35分6助攻5籃板，杜蘭特（Kevin Durant）10投7中獲得20分9籃板6助攻，加上奧柯吉（Josh Okogie）貢獻25分，太陽雖然上半場打完陷入落後局

NBA／加盟前兩戰都取勝 杜蘭特：我們團隊聯繫緊密

明星前鋒杜蘭特在今天與公牛隊之戰單場拿下20分後，生涯總得分正式超越「大O」羅伯森（Oscar Robertson）躍居...

NBA／布里吉斯狂飆38分 籃網演28分逆轉秀氣走綠衫軍

布里吉斯（Mikal Bridges）今天面對綠衫軍再度發飆，全場奮戰43分鐘，22投13中包括4顆三分球、9罰8中，狂攻38分10籃板4助攻，率領籃網在下半場演出逆轉秀，硬是在客場以115比105扳

NBA／藍道轟逆轉致命三分球 尼克滅火勇奪8連勝

近況出色的紐約尼克隊在作客邁阿密的比賽中，儘管丟掉一度領先17分的優勢，第四節最後關頭陷入落後局面，但靠著藍道（Julius Randle）在剩下0.7秒時硬是起身出手命中石破天驚的逆轉致勝三分球，帶

NBA／墨瑞41分創生涯新高 老鷹新主帥收執教首勝

墨瑞（Dejounte Murray）今天22投17中包括三分球5投全中，狂轟41分6助攻5籃板，得分創下生涯新高，搭配楊恩（Trae Young）的11分11助攻7籃板，老鷹在主場以129比111力

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦