NBA／傷癒歸來！美媒曝柯瑞有望下週一復出戰湖人

勇士隊球星柯瑞(Stephen Curry)已因腿傷缺席賽場逾一個月,但根據外媒報導,這位NBA三分王預計在美國時間週日(台北時間週一),作客洛杉磯湖人隊主場時復出。

柯瑞在2月4日,勇士面對獨行俠比賽中,因雙腿韌帶部分撕裂而中途退場,並錯過包含明星賽在內多場比賽,於上月22日才在球隊練習時,進行首次投籃訓練。不過,根據記者海恩斯(Chris Haynes),他打算在週日對上湖人時回到賽場。

稍早,勇士總教練柯爾(Steve Kerr)在受訪時也間接證實這件事。他表示,柯瑞早上在球隊訓練中看起來非常好,「他在踩腳踏車時看起來相當令人驚豔,他就快要回歸了。」當記者問到,是否會在週日回歸時,柯爾說:「我想應該會,他不會在明天上場,這幾天可能會再重新評估。」

加上今天勇士對快艇在內,柯瑞目前已缺席10場比賽,這段期間勇士戰績並未一落千丈,反倒繳出6勝4負成績,目前戰績為33勝30負,位居西區第5,更在最近拉出了一波4連勝。

雖已年屆34歲,但柯瑞仍維持高檔表現,在38場比賽中繳出場均29.4分、6.4助攻、6.3籃板成績,為近年最全面表現。

