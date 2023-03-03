NBA／傷癒歸來！美媒曝柯瑞有望下週一復出戰湖人

勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）已因腿傷缺席賽場逾一個月，但根據外媒報導，這位NBA三分王預計在美國時間週日（台北時間週一），作客洛杉磯湖人隊主場時復出。

柯瑞在2月4日，勇士面對獨行俠比賽中，因雙腿韌帶部分撕裂而中途退場，並錯過包含明星賽在內多場比賽，於上月22日才在球隊練習時，進行首次投籃訓練。不過，根據記者海恩斯（Chris Haynes），他打算在週日對上湖人時回到賽場。

稍早，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）在受訪時也間接證實這件事。他表示，柯瑞早上在球隊訓練中看起來非常好，「他在踩腳踏車時看起來相當令人驚豔，他就快要回歸了。」當記者問到，是否會在週日回歸時，柯爾說：「我想應該會，他不會在明天上場，這幾天可能會再重新評估。」

加上今天勇士對快艇在內，柯瑞目前已缺席10場比賽，這段期間勇士戰績並未一落千丈，反倒繳出6勝4負成績，目前戰績為33勝30負，位居西區第5，更在最近拉出了一波4連勝。

雖已年屆34歲，但柯瑞仍維持高檔表現，在38場比賽中繳出場均29.4分、6.4助攻、6.3籃板成績，為近年最全面表現。

Golden State star Stephen Curry (leg) intends to make his return on Sunday on the road against the Los Angeles Lakers barring a setback, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) March 3, 2023