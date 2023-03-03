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NBA／巴克利再籲證明自己 杜蘭特回嗆：我不需要你們認可

聯合新聞網／ 綜合報導
杜蘭特回應巴克利批評，不需要得到這些退役老頭門的認可！
杜蘭特回應巴克利批評，不需要得到這些退役老頭門的認可！

「惡漢」巴克利（Charles Barkley）退役後轉換跑道，成為一名時常發表犀利意見、批評球員的球評。然而，當這位名人堂球星日前重申杜蘭特（Kevin Durant）需要在太陽隊證明自己時，卻引來後者反駁，「我不需要你們認可」。

杜蘭特在上月重磅加盟鳳凰城，組成可怕的「三巨頭」，卻同時引來也是太陽名宿的巴克利「需要證明自己能帶領球隊」的評價。當時，杜蘭特並沒有理會他的言論，「這不會妨礙我，以及我如何幫助這支球隊。」

日前，《ESPN》節目中，巴克利明顯對此不服氣，「當我點出事實，杜蘭特感到憤怒。」並以布萊恩（Kobe Bryant）與詹姆斯（Lebron James）為例，「當你回顧我尊敬且欣賞的詹姆斯，他曾說：『我需要在沒有韋德（Dwyane Wade）時奪冠，才能讓這些老頭尊敬。』；布萊恩也說過：『我得贏下一座沒有歐尼爾（Shaquille O'Neal）的冠軍，這些老頭才會服氣。』。我對杜蘭特有同樣標準，我不管粉絲或媒體怎麼說。」

雖然巴克利承認杜蘭特很優秀，但也再次強調對他的標準，「他是個史詩級球星，但當他要和其他這個級別的人相提並論時，他必須以球隊領導者的身分，贏得一座總冠軍。」

對於巴克利的言論，杜蘭特也不意外地回應了，「在這個時候，他們會說：『跟韓德森（Scoot Henderson）一起打球並得到冠軍，我們就會承認你。』我不需要巴克利、歐尼爾或任何人的認可，如果你們不滿意我的話，甚至可以不再看我的比賽。每個人都有他的意見，我不會停止正在做的事。」

杜蘭特所說的韓德森，目前效力G聯盟引燃隊，為本屆選秀除了溫班亞瑪（Victor Wembanyama）外最受關注的潛力新秀，也是眾家媒體公認的榜眼人選。

事實上，兩人過往便有宿怨。巴克利去年曾稱杜蘭特為「勇士奪冠列車乘客」，而後者則在推特回擊：「這些__很骯髒，由一些不能接受我們成就比較高的酸民老頭，講出的糟糕比喻。」如今雙方再起波瀾，往後恐怕還會糾纏一段時間。

Shaquille O'Neal Kobe Bryant Kevin Durant Dwyane Wade

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