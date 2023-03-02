NBA／活塞菜鳥喊暫停被吹犯規葬送比賽 網：致敬韋伯

公牛隊今天在拉文（Zach LaVine）狂飆41分的帶領下，以117：115險勝活塞隊。這場比賽最大的亮點是活塞菜鳥艾維（Jaden Ivey）最後關頭的荒謬操作，他在沒有暫停的情況下還跟裁判要暫停，因此被吹技術犯規，讓活塞主帥凱西（Dwane Casey）在一旁相當傻眼。

比賽剩下9.7秒時，活塞112：114落後公牛，握有球權的活塞由艾維發邊線球，沒想到球發不進場內，艾維立刻向裁判叫暫停，結果被吹判技術犯規。公牛交由拉文罰球順利取下1分，並擁有球權，隨後德羅展（DeMar DeRozan）被犯規後2罰全中，將領先擴大至5分，也順利收下勝利。

不少球迷認為艾維在致敬傳奇球星韋伯（Chris Webber），因為韋伯在大學時期曾經也犯過類似的錯誤，巧合的是，今天剛好是韋伯的生日（美國時間）。不過也有網友表示，「不要質疑活塞『坦克（擺爛）』的決心。」

Well .. they are in Michigan pic.twitter.com/cDTmpKl3rL — Kev ©  (@MrMetKevC) 2023年3月2日

事發當下活塞主帥凱西在一旁顯得相當無奈，他賽後受訪也為艾維說話，「雖然艾維當時驚慌失措，但不是這場輸掉的關鍵。關鍵是我們在第一節就落後了，防守放任對手的進攻予取予求。」