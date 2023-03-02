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NBA／湖人AD預防性輪休 施羅德下半場爆發領軍退雷霆

聯合新聞網／ 綜合報導
施羅德(右)下半場爆發率湖人退雷霆。 路透
施羅德(右)下半場爆發率湖人退雷霆。 路透

西區第12的湖人隊今天碰上雷霆隊，湖人賽前只領先雷霆0.5場勝差，這場比賽可說是關鍵卡位戰，沒想到湖人球星戴維斯（Anthony Davis）及雷霆球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）都缺席，湖人控衛施羅德（Dennis Schroder）下半場挺身而出，攻進22分，率領湖人以123：117擊敗雷霆。

雷霆開局進攻不順，湖人趁機打出10：2的攻勢。不過雷霆突然連續命中3記三分球，雙方隨後陷入膠著，湖人首節以31：30領先。

第二節前段，雙方仍不分上下，但湖人在後段陷入5分多鐘得分荒，僅得1分，讓雷霆順勢將分差拉開。湖人直到最後一分鐘才回神攻進8分，半場打完以57：60落後。

下半場施羅德大爆發，第三節獨得10分率湖人逆轉戰局，取得6分領先。末節施羅德再挹注12分，里夫斯（Austin Reaves）等人也持續做出貢獻，反觀雷霆始終缺乏穩定的得分點，湖人終場就以123：117收下勝利。

施羅德全場攻下26分6助攻，是勝利的頭號功臣。里夫斯與布朗（Troy Brown）也分別攻進19分。頂替戴維斯先發的班霸（Mo Bamba）則拿下12分7籃板。雷霆的部分，菜鳥威廉斯（Jalen Williams）拿下24分7助攻，吉迪（Josh Giddey）則繳出22分11助攻9籃板的準大三元數據。

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