NBA／湯普森再次爆發飆32分 末節率勇士逆轉灰狼

前一場狂砍12顆三分球豪取42分的湯普森(Klay Thompson),今天主場迎戰灰狼隊再度展現自己的重要價值!

湯普森在第四節後段先是1次助攻迪文森佐(Donte DiVincenzo)命中三分球,隨後他自己又補上一顆外線,這兩波關鍵進攻讓原本第四節一度落後12分的勇士直接扭轉戰局,反而取得6分超前,最終以109比107擊退灰狼,搶下2連勝。

32 PTS

6 3PM



Klay Thompson powered the @warriors to the win 🔥 pic.twitter.com/hPkP27LugM