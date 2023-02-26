NBA／柯爾以喬丹為師 勉勵湯普森持續拓展球技

在柯瑞（Stephen Curry）和維金斯（Andrew Wiggins）兩大主力持續缺席的情況下，湯普森（Klay Thompson）在「背靠背」的比賽中再度爆發，狂砍12顆三分球，成為史上第一位在單季兩度轟進12顆三分球的球員，幫助勇士取得勝利。

值得一提的是，湯普森所攻下的42分之中，沒有一球是兩分球，這也創下歷史新猷。

「我當時已經進了11顆三分球，我太想命中第12球，這樣一來我就能比柯瑞多一項紀錄，他幾乎包辦所有三分球相關紀錄。這感覺很棒，但離不開全隊的努力。」湯普森說。

儘管從重傷中回歸後，湯普森狀態起伏較以往更為明顯，但在球隊需要他的時候，他的神射功夫依然令敵人膽顫。已經33歲的湯普森即透露總教練柯爾（Steve Kerr）經常拿喬丹（Michael Jordan）為例，來勉勵和期許他如何去因應比賽。

「Steve告訴我，隨著年齡增長，比賽要需要隨之改變。他總是用喬丹去舉例，告訴我一個超過30歲的男人是如何成為一個更強大的低位球員。他並不是要讓我也像喬丹那樣去打低位，而是讓我可以去嘗試在其他領域發展。」

根據數據統計，湯普森生涯共累積18次單場至少攻下40分，而勇士藉此18戰全勝。這是歷史上所有超過10次破40分的球員，唯一一位擁有不敗之身。