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NBA／單季兩度狂轟12記三分球 湯普森史上第一人

聯合新聞網／ 綜合報導
湯普森。 路透
湯普森。 路透

勇士今天在主場迎戰火箭，湯普森（Klay Thompson）射進12記三分球狂轟42分，率領勇士在多名主力缺陣的情況下，以116：101擊敗火箭。

加上2月初對雷霆也飆進12顆三分球，湯普森成為NBA歷史上第一位單季兩度投進12顆三分球的球員，而他個人單場紀錄為14顆。這也是湯普森生涯第9次單場命中10記以上三分球，僅次隊友柯瑞（Stephen Curry）的22次。

勇士這場比賽柯瑞持續因傷缺陣、維金斯（Andrew Wiggins）則因家庭因素無限期離隊，格林（Draymond Green）則因右膝傷勢缺陣。

勇士第二節狂轟40分，取得17分領先。不過第三節分差被火箭縮小至個位數，所幸前三節就拿下26分的湯普森末節大爆發，三分球6投5中加上1次罰球，總共轟進16分，仍舊率領勇士擊敗火箭。

Klay Thompson

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