NBA／單季兩度狂轟12記三分球 湯普森史上第一人

勇士今天在主場迎戰火箭,湯普森(Klay Thompson)射進12記三分球狂轟42分,率領勇士在多名主力缺陣的情況下,以116:101擊敗火箭。

加上2月初對雷霆也飆進12顆三分球,湯普森成為NBA歷史上第一位單季兩度投進12顆三分球的球員,而他個人單場紀錄為14顆。這也是湯普森生涯第9次單場命中10記以上三分球,僅次隊友柯瑞(Stephen Curry)的22次。

KLAY WENT OFF 🗣️



💦 42 FPTS

💦 12 3PM (ties season-high)

💦 7 REB

💦 49.9 FPTS



Klay Thompson is the 1st player in NBA history to record multiple 12+ three games in a single season. pic.twitter.com/md2YgmESOq